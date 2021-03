Gradovi Glasgow, Dublin i Bilbao mogli bi izgubiti organizaciju utakmica na Europskom prvenstu ovo ljeto s obzirom da škotska, irska i španjolska vlada još nisu dale jamstva za povratak navijača na stadione.

VATRENI NISU MEĐU PRVIH DESET NAJBOLJIH SVJETSKIH REPREZENTACIJA: FIFA objavila novu ljestvicu; Nije bilo većih promjena, Belgija i dalje prva

Europsko nogometno prvenstvo treba se održati ovo ljeto od 11. lipnja do 11. srpnja u 12 europskih gradova. Do početka prvenstva ostalo je manje od sto dana, a UEFA želi da svaka država domaćin do 7. travnja da planove za organizaciju, odnosno da jamči da će moći pustiti u prodaju karte za najmanje pola kapaciteta stadiona. Bilbao, Glasgow i Dublin to ne mogu zbog strogih mjera njihovih vlada za spriječavanje širenja koronavirusa, prenosi BBC.

With 100 days to go until the Euros, why Bilbao, Dublin, Glasgow risk being cut from the hostinghttps://t.co/vIHVmqI1RB

— Rob Harris (@RobHarris) March 3, 2021