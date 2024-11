Gattuso otkrio da ga je zvao Dalić oko igrača za reprezentaciju: 'Pitao me za njega, sve ga je zanimalo'

Trener Hajduka Gennaro Gattuso otkrio je na konferenciji za medije uoči gostovanja u HNL-u kod Varaždina kako mu se obratio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić te se zanimao oko Šimuna Hrgovića.

"Zvao me vaš izbornik prije 10 dana. Interesirao se za Šimuna. Zanimalo ga je kakva je osoba, i kao igrač, iako je znao dosta o njemu. Podsjeća me na dvojicu iz Juventusa Pessotta i Birindellija. Mogu igrati u parku, na igralištu ili na terenu. Uvijek s istim pristupom. On možda nikad neće odigrati utakmicu za čistu desetku, ali zato nikad neće biti ispod razine. Uvijek donosi dodatnu vrijednost. On se rodio s takvim talentom", rekao je talijanski stručnjak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetimo, hrvatski izbornik stavio je Hrgovića (20) na pretpoziv za posljednje dvije utakmice Lige nacija. Vatreni će u studenom završiti prvi dio natjecanja u tom natjecanju susretima protiv Škotske (15. studenoga u Glasgowu) i Portugala (18. studenoga u Splitu).

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Manchester United ima novog trenera

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa