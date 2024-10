Gattuso opet vuče zanimljive poteze uoči važne utakmice: Iz momčadi je ponovno udaljio igrača

Za utakmicu 9. kola HNL-a protiv Šibenika, trener Bijelih Gennaro Gattuso donio je neočekivanu odluku - Rokas Pukštas nije uvršten u momčad. Razlog izostanka talentiranog mladog veznjaka je disciplinska mjera koju je trener poduzeo nakon što je Pukštas prekršio klupski pravilnik.

Naime, 20-godišnji Amerikanac trenirao je izvan klupskog programa, bez odobrenja, što je bilo protivno Gattusovim smjernicama. Talijanski strateg, poznat po strogom pristupu vođenju ekipe, odlučio je privremeno udaljiti Pukštasa iz momčadi, što je već prije učinio s nekoliko drugih igrača kao što su Sahiti, Perišić, Diallo i Dajaku.

Važno je napomenuti da Pukštas ionako nije bio planiran za početni sastav u ovoj utakmici jer je Gattuso cijeli tjedan radio na postavi bez njega. Njegovo mjesto u zadnjoj liniji zauzeo je Anthony Kalik koji je odradio i prethodnu utakmicu u Rijeci dok Amerikanac već neko vrijeme nije u prvom planu.

Trener je pojasnio da trenutno koristi igrače koji se najbolje uklapaju u njegovu viziju igre, a u ovom trenutku Kalik mu više odgovara zbog stila igre koji preferira. Pukštas je poznat kao igrač koji ulaže puno vremena u dodatne treninge i rad izvan onoga što se od njega traži, no ovoga puta prekršio je pravila koja su u klubu strogo postavljena. Gattuso je već ranije upozorio sve igrače da su individualni treninzi bez odobrenja strogo zabranjeni te je svima dao do znanja da će nepoštivanje te odluke biti kažnjeno. Većina igrača prihvatila je ta pravila, no očito je Pukštas mislio da će njegovo kršenje proći nezamijećeno.

Gattuso, poznat po svojoj autoritativnoj metodi rada, već je ranije na sličan način kaznio igrače, ali im je obično omogućio povratak u momčad nakon jedne utakmice. Tako bi i Pukštas trebao vrlo brzo biti ponovno u konkurenciji za naredne izazove.

