Gareth Bale u 34. godini odlučio je objesiti kopačke o klin, a vijest je objavio na društvenim mrežama.

"Nakon pažljivog razmatranja, najavljujem odmah povlačenje iz klupskog i međunarodnog nogometa. Osjećam se nevjerojatno sretnim što sam ostvario svoj san da se bavim sportom koji volim. To mi je zaista pružilo neke od najboljih trenutaka u mom životu. Najveći od maksimuma u 17 sezona, to će biti nemoguće ponoviti, bez obzira na to što mi sljedeće poglavlje sprema. Od mog prvog dodira u Southamptonu do posljednjeg s LAFC-om i svega između, oblikovalo je klupsku karijeru na koju sam neizmjerno ponosan i zahvalan. Igrati i biti kapetan za svoju zemlju 111 puta je zaista bilo ostvarenje sna", napisao je Bale pa dodao:

"Iskazati svoju zahvalnost svima koji su odigrali svoju ulogu na ovom putu, čini se nemogućim. Osjećam se dužnim mnogim ljudima što su pomogli da promijenim svoj život i oblikujem svoju karijeru na način na koji nisam mogao ni sanjati kada sam počeo s devet godina. Mojim prethodnim klubovima, Southamptonu, Tottenhamu, Real Madridu i konačno LAFC-u. Svi moji prethodni menadžeri i treneri, osoblje iz zadnje sobe, suigrači, svi posvećeni navijači, moji agenti, moji nevjerojatni prijatelji i porodica, utjecaj koji ste imali je nemjerljiv."

"Moji roditelji i moja sestra, bez vaše posvećenosti u tim ranim danima, bez tako snažnog temelja, ne bih sada pisao ovu izjavu, zato vam hvala što ste me stavili na ovaj put i na vašoj nepokolebljivoj podršci. Moja žena i moja djeca, vaša ljubav i podrška su me proveli. Odmah pored mene za sve uspone i padove, držeći me na putu. Inspirirali me da budem bolji, a tebe ponosim."

"Dakle, krećem s iščekivanjem u sljedeću fazu svog života. Vrijeme promjena i tranzicije, prilika za novu avanturu",

U bogatoj klupskoj karijeri Bale je odigrao 554 utakmice, zabio 186 golova te dodao 139 asistencija. Za reprezentaciju Walesa je u 111 utakmica zabio 40 golova.