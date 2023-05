Turski velikan Galatasaray odustao je od Dominika Livakovića, objavilo je sinoć i jutros nekoliko turskih medija. Pisalo se i ranije da vjerojatni budući prvak Turske nije spreman ući u licitacijski rat s klubovima poput Villarreala, Real Sociedada i Manchester Uniteda, a sada je stigla i potvrda.

Nakon što je španjolski As u jučerašnjem tekstu objavio da je Livaković jako blizu dogovora s Villarrealom, turski mediji počeli su slati signale da je to kraj priče za Galatasaray. As je objavio kako, usprkos glasinama o tome da ga žele drugi klubovi, Livaković misli kako je Villarreal pravi izbor za nastavak karijere.

Španjolci su istaknuli i kako izlazna klauzula u Livakovićevom ugovoru iznosi deset milijuna eura. Isti izvor navodi kako se Villarreal nada još boljoj cijeni. Naime, napominju kako hrvatski reprezentativac silno želi iskorak u karijeri pa bi njegova želja za odlaskom mogla prisiliti Dinamo da snizi cijenu. Spekulira se da bi dogovor mogao pasti u narednih nekoliko tjedana.

Na izlaznim vratima i Petković?

Ključan član Modrih čije se ime veže za izlazni transfer ovog ljeta je i Bruno Petković. O njemu je pisao i ugledni talijanski sportski novinar i stručnjak za transfere Nicolò Schira.

"Bruno Petković mogao bi napustiti Dinamo Zagreb u ljetnom transfernom periodu. On bi se volio vratiti u Italiju, čak i ako je već dobio ponudu Trabzonspora. Trener Bjelica ga voli i želi novog napadača", napisao je Talijan.

Uz priče o transferu uz koje se vežu i Luka Ivanušec, Martin Baturina i Josip Šutalo, Maksimir bi ovo ljeto moglo napustiti nekoliko igrača koji su bili ključni za uspjehe Modrih u posljednjih nekoliko sezona.