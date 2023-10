U posljednjem susretu devetog kola francuske Ligue 1 igrale su međusobno dvije posljednje momčadi s ljestvice, a Clermont je kao gost pobijedio Lyon 2-1.

Do ove nedjelje bile su to i jedine momčadi bez pobjede, a nakon nedjelje ne tako davno ugledni Lyon ostaje jedina momčad Ligue 1 bez slavlja.

Clermont je prednost od dva pogotka stekao nakon prvih 45 minuta. Cham je bio strijelac u 10., a Magnin u 35. minuti. Cijelo drugo poluvrijeme Lyon je napadao, ali uspio je samo smanjiti. U 52. minuti autogol je dao Ogier, no ni do boda Lyon do kraja nije uspio doći.

Hrvatski nogometaš Dejan Lovren odigrao je cijelu utakmicu za Lyon, dok je Duje Ćaleta-Car ostao na domaćoj klupi za pričuve.

Francuzi sasuli drvlje i kamenje po bivšem Vatrenom

Nakon novog posrtaja francuskog velikana koji je u krizi iz koje se ne vidi izlaz, francuski mediji obrušili su se na Lovrena.

Bivši hrvatski reprezentativac igra loše, kao i cijela momčad, ali su Francuzi izdvojili nekoliko situacija iz posljednjeg poraza.

U 10. minuti Clermont je došao u vodstvo, a golu je prethodila asistencija Nicholsona, 1.92 visokog igrača kojeg inače ne krase brzina i dribling, ali je s lakoćom prošao pored nekadašnjeg stupa obrane Vatrenih. "Pored Lovrena izgledao je kao Ronaldo u najboljim danima", pišu Francuzi.

Navijači na društvenim mrežama bili su još gori prema hrvatskom nogometašu.

"Nicholson je radio Lovrenu što je htio. Stalno ga je driblao."

"Lovren je smiješan."

"Užasno je gledati Lovrena."

"Lovren je uništen."

"Jasna je namjera Clermonta; igranje na Lovrena."

"Lovren je kataklizma. Nimalo brzi Nicholson pored njega izgleda kao sprinter. Poderao ga je i namjestio gol. I onda još Lovren nakon potpuno zasluženog žutog kartona urla na suca. Nevjerojatan tip!"

"Idućoj osobi koja mi kaže da je Lovren dobar, samo ću pokazati video akcije za prvi Clermontov gol. Mislim da nikada nisam vidio igrača kojeg je tako zbunio spori i predvidljivi suparnik kao što je Nicholson uništio Lovrena."

