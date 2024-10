Francuzi bijesni na Mbappéa: Otkazao reprezentaciji, a onda startao u prvih 11 za Real

Francuski reprezentativac i napadač Real Madrida Kylian Mbappé nastavlja svojim odlukama frustrirati francuske navijače.

Naime, u subotu je u pobjedi Real Madrida nad Villarrealom odigrao 71 minutu, dok je u srijedu protiv Lillea u utakmici Lige prvaka odigrao malo više od pola sata. I ništa od toga ne bi bilo sporno da Mbappé nije nekoliko dana prije toga otkazao francuskoj reprezentaciji uz objašnjenje da zbog ozljede neće moći igrati protiv Izraela i Belgije u utakmicama Lige Nacija.

Podsjetimo, francuski napadač je prošlog vikenda propustio madridski derbi s Atleticom zbog ozljede bedrenog mišića, međutim očekivalo se da će imati još koji tjedan pauze da se u potpunosti oporavi.

Njegov ulazak u prvih 11 u susretu protiv Villarreala izazvala je burne reakcije u francuskoj javnosti, a oštar je bio i novinar Le Parisiena, Alexandre Aflalo.

"Nakon sve one drame izvan terena u PSG-u, francuska reprezentacija bila je jedino mjesto gdje je Kylian Mbappé još uvijek imao široku podršku. Ali u samo šest mjeseci on je to uništio i ovog puta zaista je teško upirati prstom u bilo koga drugog", napisao je Aflalo.

