U derbiju 20. kola Prve HNL Hajduk i Osijek su u nedjelju, pred 32.000 gledatelja na stadionu Poljud, odigrali 0-0, čime je titula "jesenskog prvaka" pripala Dinamu koji je u prvom nedjeljnom susretu kao gost porazio Hrvatski dragovoljac s 2-0.

U 70. minuti isključen je bio trener Osijeka Nenad Bjelica nakon protesta što Lovrencsics nije dobio drugi žuti karton zbog starta na Bočkaju. Sudac je procijenio kako je to bio "običan" prekršaj poslavši gostujućeg trenera na tribinu.

Sudac Fran Jović opisao je za potrebe službenog zapisnika zašto je isključio trenera Osijeka.

Obrazloženje

"U 70. minuti zbog prigovora na odluku suca trener gostiju Nenad Bjelica dobio je žuti karton, kako se nije htio vratiti u svoj tehnički prostor i nastavio energično prigovarati glavnom sucu i krenuo u svađu s igračima Hajduka, zato je dobio izravni crveni karton."

"Nisam imao sukob s Franom Jovićem. Tražio sam žuti karton za Lovrencsicsa u tom trenutku, učinilo mi se kako je to bio prekršaj za žuti karton, a onda se dogodio taj sukob s Ljubičićem. Bio je vulgaran, a mogu mu biti otac. Nije sad važno što je rekao, bilo je to vulgarno za jednog dečka koji je tek počeo igrati nogomet, možda ću ga trenirati jednog dana. Ima toga jako puno, u prvom me poluvremenu me Kalinić ušutkavao", rekao je pak Bjelica nakon utakmice za Novu TV.