HNS se, tri mjeseca nakon Mundijala, prisjetio fotografije koja je obilježila Svjetsko prvenstvo u Kataru. Riječ je o fotografiji Joška Gvardiola, koji je nakon utakmice protiv Belgije završio u zagrljaju majke Sanje.

Ova fotografija nikoga nije ostavila ravnodušnim. Ona je sada osvojila i četvrto mjesto u izboru HNS-a za najbolju fotografiju povezanu s nastupima Vatrenih na SP-u.

Dalić: 'To je slika naše reprezentacije'

"Baš mi je bilo toplo oko srca kad sam vidio tu fotografiju i zato je Joško najbolji stoper na svijetu. Ne možeš biti kompletan, a da nemaš takve osjećaje. To je slika naše reprezentacije, evo sad sam se naježio. To je fotka dana, mjeseca, godine. Dobiti takvoga igrača i sina, skromnoga, na takvom nivou je rezultat odgoja i vjere. I to je jako važno", rekao je nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić.

"Joško je najbolji stoper na svijetu, i na to možemo biti ponosni. Ima odličnu podršku Lovrena na terenu i izvan njega, a tu je sa savjetima i potporom i Vida te me raduje vidjeti koliko dobro funkcioniraju zajedno i pomažu jedan drugome", kazao je tada Dalić.