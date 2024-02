Manchester City slavio je u 23. kolu Premiershipa na gostovanju kod Brentforda 3:1 i tako napravio važan korak u utrci za novi naslov prvaka. City je zadnje dvije utakmice protiv Brentforda izgubio i važna su to tri boda za Pepa Guardiolu čiji stroj lagano dolazi na pravu temperaturu. No, pobjeda bi sigurno došla puno teže da nije bilo sjajnog izdanja Phila Fodena.

Foden je zabio sva tri gola, a posebno je bio bitan gol za 1:1 u nadoknadi prvog poluvremena. Nakon susreta Englezi ne prestaju s hvaljenjem 23-godišnjaka, a posebno ga je pohvalio njegov trener.

Foto: Profimedia

"Jako je pametan. Pametno trči i puno radi za momčad. Izuzetan igrač. U njegovim godinama odigrati 250 utakmica za Manchester City je nevjerojatno i to potvrđuje koliko je sve ove godine bio važan za momčad. On je predodređen za vođu ove momčadi, posebno kada Kevin De Bruyne i Bernardo Silva napuste klub. Sa svakom sezonom i utakmicom dobiva novo iskustvo i bit će samo bolji. Može igrati na nekoliko pozicija, a voli ulaziti iz drugog plana u šesnaesterac. Ove sezone igra najbolje otkako smo skupa. Vidio sam puno igrača, ali malo je takvih kao on", rekao je Pep koji je Fodena u nekoliko godina isprobavao na različitim pozicijama, a sada se oglasio i sam Foden te poručio gdje bi zapravo htio igrati.

"Osoba sam koja se zna prilagoditi i kad treba igram na različitim pozicijama. Znam da će tako biti u Manchester Citiyju i jednostavno moram biti spreman, ali uživam igrati u sredini terena, tamo se vidim. Nadam se da ću dobiti više prilika na poziciji veznjaka", rekao je Foden pa nastavio:

"Pokušavam svake sljedeće sezone imati bolju statistiku. Moram ovakav nivo zadržati kroz dulje razdoblje. Ne zabijam puno golova glavom pa sam oduševljen da mi je i to uspjelo. Posebno je bio bitan prvi gol koji nam je dao dobar osjećaj pred drugo poluvrijeme. Stvarno sam u najboljoj formi života, tako se osjećam i mislim da to i pokazujem", poručio je Foden koji je u zadnjih šest utamkica Premiershipa direktno bio uključen u gol svoje momčadi čak osam puta (četiri gola i četiri asistencije), a trenutno je na ukupno osam golova i sedam asistencija.

Foto: Profimedia

'On samo postaje sve bolji i bolji'

Na izjavu o igranju na poziciju veznjaka osvrnuo se i Jamie Carragher.

"Zamislite samo sredinu terena koju čini trojac Bellingham, Rice i Foden. Mislim da je izvedivo", rekao je Carragher aludirajući na to kakvo blago posjeduje reprezentacija Engleske.

"On samo postaje sve bolji i bolji. Kakav igrač", dodao je Gary Lineker.

