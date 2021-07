U utorak je španjolski El Confidencial objavio tajno snimljene razgovore predsjednika Real Madrida, Florentina Pereza, koji datiraju još iz 2006. godine, a u kojima je ovaj na vrlo ružan način govorio o legendama kluba.

U srijedu navečer stigla je pak vijest da je José Antonio Abellán, čovjek koji je tajno snimao Peraza, 2011. ucijenio Real Madrid te je tražio deset milijuna eura kako bi snimke nestale. No, kao što se može zaključiti, klub na to nije pristao.

A u međuvremenu, pojavili su se novi Perezovi citati u kojima vrijeđa Raula i Ikera Casillasa.

"Casillas nije visok i čak ne vidi dobro. Rekao sam da ga odvedu kod optičara jer ne vidi. Doveo bih Buffona iz Juventusa jer Casillas nije vratar za Real Madrid", navodno je rekao Perez, a evo kako je govorio o Raulu:

Problemi kod kuće

"Raula traumatiziraju žene. Djevojka ga je ostavila, dugo je bio s njom. Bio je tužan. Raul ima problema kod kuće. Međutim, ako imaš problema kod kuće onda se razvedi".

Podsjetimo i na to da je Perez je snimljen kako ocrnjuje Cristiana Ronalda i Josea Mourinha.

"On je lud. Tip je idiot. Možda misliš da je on normalan, ali nije. Da je, ne bi radio sve što radi. Zašto misliš da stalno radi gluposti? Mendes njemu nije šef. Baš kao što nije ni Mourinhu. Nema nikakav utjecaj. Ni za intervjue. Nema je*ene šanse. Oni su obojica razmaženi tipovi koji ne vide realnost. Da su pametniji, zarađivali bi puno više novca. Govorimo o puno novca kada su u pitanju prava na lik i djelo. Imaju i to lice koje odbija ljude", komentirao je 2012. Perez tadašnjeg trenera i glavnog igrača Reala.