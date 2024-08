Chiesa napustio Juventus i potpisao za engleskog velikana

Liverpool je potpisao dugoročni ugovor s talijanskim napadačem Federicom Chiesom iz Juventusa, objavila su oba kluba u četvrtak.

Juventus je otkrio da je ugovor vrijedan 12 milijuna eura, plus tri milijuna u dodacima za 26-godišnjaka čiji je ugovor s klubom iz Serie A trebao isteći 2025. godine.

Chiesa je 2022. pretrpio ozbiljnu ozljedu koljena zbog koje je pauzirao deset mjeseci, ali se oporavio i prošle sezone zabio 10 golova i upisao tri asistencije u 37 nastupa za Juventus u svim natjecanjima.

Chiesa je zabio 32 gola u 131 nastupu za Juventus u četiri sezone u klubu u koji je došao 2020. na posudbi iz Fiorentine.

"Tako sam sretan što sam igrač Liverpoola", rekao je Chiesa. "Kada me sportski direktor Richard Hughes nazvao i rekao, 'Želiš li se pridružiti Liverpoolu?' , a pozvao me i trener, odmah sam pristao jer poznajem povijest ovog kluba, znam što on predstavlja navijačima.”

U dresu talijanske reprezentacije je odigrao 51 utakmicu u kojima je zabio sedam golova.

