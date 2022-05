Nogometaši madridskog Reala osvojili su novi pehar pobjednika Lige prvaka. U finalnom susretu odigranom na Stade de Franceu Madriđani su pobijedili Liverpool 1-0 (0-0).

Finale je odlučio Vinicius Junior, njegov pogodak u 59. minuti, ali se može reći kako je pravi heroj Reala bio nesavladivi vratar Thibaut Courtois koji je zaustavio brojne odlične šanse Liverpoolovih igrača. Real je time osvojio četrnaesti naslov pobjednika u Ligi prvaka (Kupa prvaka).

A U samoj završnici se utakmica potpuno otvorila. Liverpool je nasrtao, Realu se otvaralo sve više prostora na drugoj strani, no do kraja se rezultat više nije mijenjao. Time je moglo početi veliko slavlje madridskog kluba pa tako, između ostalih, i hrvatskog nogometaša Luke Modrića koji je igrao do 90. minute, a ovim je proslavio petu titulu pobjednika Lige prvaka u dresu Reala.

A kasno u noći oglasio se najpoznatiji stručnjak za transfere, Fabrizio Romano:

"Prekrasne vijesti za real Madrid tijekom proslave: Luka Modrić potpisao je novi ugovor do lipnja 2023. Verbalni dogovor postignut je prije dva mjeseca, a sada je potpisan. Čeka se službena objava. Luka ostaje"; napisao je i oduševio brojne Realove i Modrićeve poklonike.