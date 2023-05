NO SIKIRIKI / Ćelavi muškarac dohvatio mladog navijača ispod Sjevera, ovaj mu urlao od smijeha

Atmosfera na slavljeničko raspoloženom Maksimiru bila je veličanstvena. Bad Blue Boysi jučer su imali sjajnu koreografiju, a tijekom utakmice zapalili su velik broj baklji koji su dali jedan posebni dekor. Fotoreporter agencije Pixsell snimio je i zanimljivu situaciju na tartan stazi podno Sjevera. Naime, jedan se navijač našao ispod sjeverne tribine nakon čega ga je službena osoba s akreditacijom oko vrata počela navlačiti, a on mu je umirao od smijeha. Prvo mu je bježao, pa ga je službenik dohvatio za ruksak i srušio, a on se i dalje smijao. Ipak, Dinamova nova titula svim plavim kibicima izmamila je osmijeh na lice, bez obzira na probleme. Nije poznato radi li se o policajcu ili službeniku Dinama... U posljednjem susretu HNL sezone, zadnjem ogledu 36. kola, prvak Dinamo je na maksimirskom stadionu pobijedio Goricu 4-1 (2-1). Momčad iz Velike Gorice je povela već u petoj minuti, a strijelac je bio Merveil Ndockyt. No, preokret je uslijedio vrlo brzo pa je Dinamo 2-1 vodio na kraju prvog poluvremena. Strijelci su bili Robert Ljubičić u 23. i Luka Ivanušec u 33. minuti. U završnici susreta Dinamo je postigao nova dva gola, a za dodatno slavlje na stadionu zaslužni su bili strijelci Dario Špikić u 80. i Dino Perić u 88. minuti. Prvak Dinamo tako je prvenstvenu sezonu okončao s deset bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Hajduk. Gorica je pretposljednja, ali je svoj posao obavila u tjednima ranije kada je preskočila Šibenik i osigurala i iduće sezone igranje u elitnom razredu hrvatskog nogometa.