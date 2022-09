Na San Siru će se u srijedu predvečer odigrati utakmica Lige prvaka između Milana i Dinama.

Utakmica je to koja je jako značajna za hrvatskog prvaka. U slučaju da Dinamo uzme bod ili pobjedi ostat će na vrhu grupe najelitnijeg nogometnog natjecanja.

Strateg Modrih Ante Čačić preferira formaciju s četiri igrača u zadnjoj liniji, a to je više puta i isticao. No, prošlog utorka je na Maksimiru dočekao Chelsea s 3-5-2 postavkom, a veliku većinu utakmice je to izgledalo kao 5-3-2 jer se Dinamo zgusnuto branio.

Logično je ponoviti formulu

Čačićeva promjena je donijela veliki trijumf i nekako je logično za očekivati da će ugoste talijanskom prvaku ići upravo s tom idejom. Sastav bi trebao ostati isti jer su svi igrači na raspolaganju:

Livaković ; Ristovski, J. Šutalo, Perić; Moharrami, Ademi, Mišić, Ivanušec, Ljubičić ; Oršić, Petković.

Glavni trener Dinama se nada barem bodu: "Sad se taktički pripremamo za Milan. Nadam se kako ćemo se zadovoljni vratiti iz Italije!"