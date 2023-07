Talijanski transfer guru Fabrizio Romano prije dva tjedna objavio je kako je transfer Dominika Livakovića iz Dinama u Fenerbahče gotova stvar.

Istaknuo je svoju poznatu uzrečicu: "Here we go!", ali već dva tjedna sve stoji u mjestu jer Livaković je u međuvremenu branio za Dinamo već tri puta.

Kako SN doznaju, problem je što Turci traže da Livaković brani još protiv Astane i Gorice, a iz Dinama zahtijevaju da brani protiv AEK- a u ključnim utakmicama za osiguravanje Europske lige.

Europska liga je cilj

Iz Maksimira cijelo ljeto naglašavaju da je bitno da najvažniji igrači ostanu do osiguravanja Europske lige, a s druge su strane Turci nestrpljivi i žele da Livaković dođe što prije, iako je transfer dogovoren.

Da su platili klauzulu od deset milijuna eura, Livaković bi bio njihov kada bi oni to poželjeli, ali kako su ga platili osam milijuna eura uz bonuse, Dinamo i dalje određuje što će i kako s Livakovićem.

Turski mediji pak otkrivaju da će jedinica Vatrenih u Turskoj imati plaću od 1,8 milijuna eura godišnje.