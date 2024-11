Hoće li Hrvatska istrčati u sastavu kakvom nikad nije? Dalić ima dvije dvojbe, a nije pozicija golmana

Hrvatska nogometna reprezentacija odlazi na gostovanje u Škotsku gdje se u petak nada uzeti puni plijen i osigurati završnicu Lige nacija. Izbornik Dalić nažalost imat će dosta problema sa slaganjem početne jedanaestorke jer neće moći računati na neke standardne pojedince. Više je kritičnih pozicija i Dalić bi mogao iznenaditi sastavom. Tko zna, možda na Hampden Parku ugledamo Hrvatsku u sastavu kakvom nismo vidjeli do sad.

'Nova' Dalićeva Hrvatska nakon Eura okrenula je novu stranicu i odlučila hvalospjevnu 4-3-3 formaciju zamijeniti s petoricom u obrani, tj stoperskom trojkom i letećim bekovima. Iako još ima oscilacija jer kontinuitet nedostaje taj se potez izbornika pokazao pogotkom i Hrvatska sigurnije i bolje izgleda an terenu s takvom pozicijom. Sumnjamo da će Dalić stoga mijenjati dobitnu kombinaciju, no pitanje je hoće li moći sve pozicije zakrpati. Sudeći po dosadašnjim utakmicama i nepovjerenja u krila, Hrvatska će vjerojatno izaći u formaciji 3-4-2-1, a možda i 3-5-2.

Pitanje hrvatske jedinice ostat će enigma do utakmice. Livaković je van stroja zbog crvenog kartona te ostaje izbor između Kotarskog i Labrovića, a oba kandidata su dobro raspoložena. Ipak Labrović je već dobi priliku protiv Poljske pa je izvjesnije kako će Dalić sada dati priliku Kotarskome.

Stanišić i Juranović već su neko vrijeme van stroja te Dalić nema opcija na toj desnoj bočnoj strani. Na prošloj je utakmici na toj poziciji započeo Ivan Perišić koji je solidno odigrao, no Dalić će ga vjerojatno poštedjeti zbog blage ozljede gležnja. Bez obzira na to da Dalić odigra s četvorkom ili petorkom u obrani na toj desnoj strani trebat će mu igrač koji može ispuniti defenzivne zadatke. Tako da je za očekivati kako će to odraditi Kristijan Jakić, kojemu to nije prirodna pozicija, no znao je igrati tu poziciju i pokazao je da može.

Stoperska trojka je sigurna. Gvardiol, Šutalo i Ćaleta-Car pokazali su se kao najsigurniji stoperi u toj kombinaciji. Ne bi trebalo biti iznenađenja ni na lijevome boku, tu će startati Borna Sosa.

I dok je u obrani više manje jasno tko će zaigrati protiv Škota prava je gužva nastala u veznoj liniji. Nesumnjivo je kako će jednu od dvije pozicije središnjih napadača držati kapetan Luka Modrić. Pitanje je tko će biti uz hrvatskog maestra. Kao prvi i najizgledniji kandidat je Mateo Kovačić. Kova se vratio nakn prošlih propuštenih utakmica Lige nacija i trebao bi biti starter. Treba priznati da je u utakmici s Poljskom Kova nedostajao u nekim situacijama.

Ipak neki priželjkuju da umjesto njega Dalić starta s Petrom Sučićem. Dinamov veznjak u sjajnoj je formi, protiv Poljske bio je igrač utakmice. Ipak sumnjamo da bi unatoč sjajnim igrama mogao poremetiti čvrstu Dalićevu hijerarhiju i zaigrati umjesto Kovačića. Osim toga Škoti će graditi igru oko McTominay, a Kova bi po fizičkim predispozicijama možda mogao lakše odraditi čuvanje Škota koji briljira u Napoliju, premda ne sumnjamo da bi Sučić dobro obavio posao. To su naravno opcije ako Hrvatska nastavi s istom 3-4-2-1 formacijom. Ako se Dalić odluči za 3-5-2 Sučić sigurno upada u kombinaciju s Modrićem i Kovačićem.

On što bi Petar Sučić također mogao napasti je pozicija prednjeg veznog, a tu bi se morao 'potući' sa svojim bratićem Lukom Sučićem. Kod druge dvije napadačke opcije stvari su jasne. Zbog odsutnosti Petkovića i Budimira jedina prava devetka ostao je Matanović. Uz njega će kao lutajuća devetka, drugi prednji vezni biti Andrej Kramarić. Nogometaš Hoffenheima je konstanta u reprezentaciji i uživa veliko povjerenje izbornika Dalića.

Ostaje dakle nepoznato tko će od dvojice Sučića konkurirati. Petar je možda u boljoj formi, no Luki je ta pozicija prirodnija. Petar je odigrao tu poziciju protiv Monaca, no ipak ćemo prednost dati Luki dok ne sumnjamo kako će Petar biti prva Dalićeva opcija na klupi. Naravno nismo zaboravili na Baturinu, no Dinamov dragulj žalio se da osjeća bolove i iz prevencije vjerojatno će biti pošteđen. Tu je i Mario Pašalić, no u zadnje vrijeme veznjak Atalante je od prednjeg veznog postao 'osmica', a ponekad i krpao poziciju šestice. No opet to je opcija ako Hrvatska igra 3-4-2-1.

U 3-5-2 (2-1-4-2) formaciji vjerojatno bi gubitnik bio Luka Sučić. Dvojac u napadu su Krama i Matanović dok su vezna trojka Modrić i Kovačić kao osmice te Petar Sučić na poziciji šestice. Promjena u obrani i na bočnim pozicijama ne bi trebalo biti.

Ipak slatke su ovo brige za Dalića jer Hrvatska unatoč nedostatku pojedinih igrača ima dovoljno kvalitete za snažnu početnu jedanaestoricu

Mogući sastavi Hrvatske:

Prva verzija (3-4-2-1)

Kotarski - Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo- Sosa, Kovačić, Modrić, Jakić - Kramarić, L. Sučić - Matanović

Druga verzija (3-1-4-2)

Kotarski - Gvardiol, Ćaleta-Car, Šutalo- P. Sučić - Sosa, Kovačić, Modrić, Jakić - Kramarić, Matanović

