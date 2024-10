Je li ovo sastav Dinama za RB Salzburg? Bjelica ima dilemu, razmišlja o njoj i u avionu

Srijeda je Dan D za Dinamo u Ligi prvaka. Zagrebački Plavi dolaze u goste Red Bull Salzburgu i pobjeda je imperativ ako momčad Nenada Bjelice želi nešto napraviti u Europi. Remi protiv Istre (2-2) svakako je pomaže previše u napumpavanju samopouzdanja protiv Austrijanaca, ali ni momčad iz Salzburga ne izgleda previše uvjerljivo te je njihovo samopouzdanje poljuljano nakon visokih poraza protiv Bresta (0-4) i Sturma u ligi (0-5).

Pravo je pitanje kako će momčad Nenada Bjelice istrčati protiv Salzburga. Austrijancima također treba pobjeda tako da će vjerojatno na domaćem terenu igrati napadački s velikim pritiskom na veznoj liniji, u svojoj 4-3-3 formaciji. Dinamo je u zadnjih 13 od 14 utakmica Lige prvaka startao s petoricom u obrani, modri trend koji je upravo Bjelica započeo 2019. godine u svome prvome mandatu. Pravo je pitanje stoga hoće li Bjelica nastaviti kao s Monacom ili će ubaciti krila i odigrati hrabro s četvoricom iza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad bi Dinamo igrao kao protiv Monaca to bi bila formacija 5-2-2-1 koja bi u napadu izgledala kao 3-5-2-1. Svoje će prilike Dinamo tražiti iz polukontri i kontri, ali neće se zatvoriti u klasični bunker. Na gol se zasigurno vraća Ivan Nevistić, što je velika prednost. Iako je imao kiks protiv Monaca, jedinica Plavih djeluje sigurno i bolje nego Daniel Zagorac koji se nije baš iskazao protiv Istre. Trojka na stoperima trebali bi biti Bernauer-Theophile-Torrente.

Španjolac je najviše dobio ozljedom Mmaea i uživa povjerenje Bjelice. Protiv Monaca je briljirao i očekuje se još jedna njegova hrabra i požrtvovna igra. Bernauer je bio na udaru nakon remija s Monacom, no francuski stoper je osim te greške odigrao vrlo solidnu utakmicu u Europi. Osim toga Bjelica ni nema alternative. Perić se tek vratio nakon dugoga izbivanja, a tek oporavljeni Mmaee nije ostavio baš dobar dojam u svoje zadnje tri utakmice protiv Hajduka, Bayerna i Belupa. Ako Bjelica ipak bude imao više povjerenja u Marokanca onda će on zamijeniti Bernauera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za dva wing-beka nema dileme. Tu će startati Pierre-Gabriel na lijevoj i Ristovski na desnoj strani. Nekako je neprirodno da dešnjak Gabriel mora igrati na lijevoj strani, no Francuz za sad to obavlja solidno. Ristovski je bio slaba karika neko vrijeme, no posljednjih utakmica je podigao formu.

Ako se odluči na formaciju s pet iza, Bjelica će ključeve veznoj lini dati Mišiću i Sučiću. Moguće je i da spusti Ademija da pomogne pritisku vezne linije Austrijanaca. Ademi će vjerojatno biti leteći te igrati kao prednji vezni s Martinom Baturinom, a po prilici će se spuštati bliže Mišiću i Sučiću. Usamljena špica bit će Petković. Bruno je bio upitan, no otputovao je u Salzburg i trebao bi konkurirati. Petko je ključan Dinamov igrač i bez njega plavi nisu isti, no ostaje za vidjeti koliko Vatreni može dati s obzirom na nedavne okolnosti.

Pitanje je na kakvu se taktiku odlučio Bjelica. Je li to mudro čekanje iz kontri ili se hrabro potući s protivnicima. Do sad krila u Dinamu nisu ispunila velika očekivanja s početka sezone. Pjaca igra solidno, ali kao da je malo pao nakon dolaska Bjelice. Hodža je nestao, a Cordoba također ne pruža očekivano i još je poslan na klupu protiv Istre zbog kašnjenja na sastanak. Ako se Bjelica ipak odluči na 4-3-3, onda bi jedno od krila trebalo upasti u sastav. Tada bi Bernauer ispao iz kombinacije, a četvorka u obrani bi bila Gabriel-Torrente-Theophile-Ristovski. Trojka u vezi bi bili Ademi-Mišić-Sučić, a Petkoviću i Baturini bi se najvjerojatnije na krilu pridružio Marko Pjaca.

Opcija s 4-3-3 ne bi bila loša ako se gleda primjer zadnjeg protivnika Salzburga u Ligi prvaka. Brest je razmontirao Austrijance 4-0 u istoj formaciji. Nije to više isti Salzburg koji je rušio velikane. Napadaju i dalje, ali imaju dosta grešaka i ne zabijenih prilika. Ipak obrana Dinama ne ulijeva previše uvjerenja u zadnjim utakmicama tako da dodatno osiguranje u obrani s petoricom iza isto ima logike. Na Bjelici je zadnja riječ, a trener Plavih je već pokazao da zna svoj posao kad je Europa u pitanju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dva moguća sastava Dinama:

Nevistić; Gabriel,Torrente,Theophile, Bernauer,Ristovski - Mišić, Sučić, Ademi - Baturina - Petković

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nevistić; Gabriel,Torrente,Theophile,Ristovski - Mišić, Sučić, Ademi - Baturina, Pjaca - Petković

POGLEDAJTE VIDEO: Repriza prošlosezonskog finala u Madridu, Arsenal želi povratak na pobjedničke staze