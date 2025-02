Dalić može nakratko odahnuti, ali nije sve idealno: Evo kakvo je stanje u bolnici Vatrenih

Hrvatska nogometna reprezentacija za nešto više od mjesec dana igra prvi četvrtfinalni dvoboj Lige nacija s Francuskom. Vrijeme je trenutno najbolji saveznik Vatrenih er da igraju već ovaj tjedan protiv Francuza Dalić bi se našao u velikim problemima. Ovih dana bolnica među Vatrenima iznimno je aktivna, no na sreću do ključne utakmice većina bi ih se trebalo oporaviti. Dalić će imati gotovo čitav roster na raspolaganju, ali neki prvotimci možda ipak neće vidjeti Francusku.

Najbitnija vijest za Dalića je da će Dominik Livaković biti spreman za Ligu nacija. Sve je zabrinula ozljeda hrvatske jedinice, no kako javlja Germanijak Dominik bi mogao biti spreman već za sljedeći vikend braniti između vratnica Fenerbahčea u turskoj ligi ili barem najkasnije u Europa ligi protiv Anderlechta što je par dana kasnije. To je također dobra vijest jer bi Livi tako skupio i nekoliko utakmica prije utakmice s Francuskom, a svi znamo da je kontinuitet važan za formu golmana.

Dalić također dobiva pojačanje u obrani. Nema više krpanja pozicije desnoga beka jer se vraća standardni bekovski dvojac. Stanišić i Juranović bit će spremni za Francusku i Dalić više nema briga za obrambenu liniju.

Otvoreno pitanje ostaje stanje s Lovrom Majerom, no Germanijak tvrdi da hrvatski veznjak napreduje s oporavkom. Ozljeda je uzela maha i Majer je van stroja od operacije u gležnja u studenome ako ne računamo kratki povratak prije dva mjeseca nakon koje je uslijedio novo liječenje. No Majer će trebati vratiti formu nakon tolikog izbivanja pa je pitanje hoće li to stići jer se njegov povratak na teren predviđa za mjesec dana, tik pred Ligu nacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I dok su Daliću zasad nestali problemi u obrani, ono što bi moglo zadati glavobolje je napad. Bruno Petković već je neko vrijeme van stroja i Dalić neće sigurno računati na njega što je bilo otprije jasno. No izgleda kako će još jedan centarfor otpasti za Ligu nacija. Igor Matanović trebao se oporaviti nakon nekoliko tjedana, no izgleda da je ozljeda metatarzalne kosti ozbiljnije prirode. Dalić i dalje ima Antu Budimira koji sjajno igra u Španjolskoj, a uvijek se može odlučiti i za nova napadačka imena, a posljednjih je dana posebno inspiriran Franjo Ivanović koji briljira u Belgiji.

Upitno je i zdravstveno stanje Dalićevog jokera za sve Kristijana Jakića. Hrvatski veznjak nedavno se ozlijedio, a još uvijek se čeka dijagnoza za procjenu njegova oporavka.

Bez obzira na upitnost 2-3 nogometaša Zlatko Dalić imat će gotovo puni sastav za ogled na Francusku, a s aktualnim viceprvacima još uvijek imamo nerazriješenih odnosa. Motivacije je uvijek bilo, a sad će nadamo se biti i potpunog kadra da se Hrvatska pošteno potuče s Francuzima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Manenica o smjeni Marića i statusu Cannavara: 'Dinamo se okreće budućnosti'

Tekst se nastavlja ispod oglasa