Zagrebački Dinamo porazom od West Hama otvorio je svoj nastup u Europskoj ligi ove sezone. Igrači Davida Moyesa bili su bolji na Maksimiru i zasluženo slavili 2:0.

Golove su nakon poklona obrane "Modrih" zabili Michail Antonio (21') i Declan Rice (50').

West Ham je daleko bolje i konkretnije ušao u susret. Od prve minute gosti su pritisnuli Modre koji nisu mogli iznijeti loptu sa svoje polovine. Kada se već činilo da je Dinamo napokon došao do daha, hrvatski prvak je u 21. minuti jeftino primio gol. Francuz Theophile-Catherine je s lijeve strane vraćao loptu Dominiku Livakoviću, ali prekratko. Michail Antonio je bio brži, presjekao je loptu i poslao ju u praznu mrežu. Pogledajte pogodak:

I drugi gol gosti su zabili nakon pogreške domaćina. Šutalo je pogrešno dodao, lopta je došla do Ricea, koji je pobjegao Petkoviću i zabio kroz noge Livakoviću za 2:0. Pogledajte pogodak:

Genk slavio u samoj završnici

Trostruki osvajač engleskoga FA Cupa, popularni "Čekićari", prošle su natjecateljske godine zauzeli šesto mjesto s 21 bodom manje od prvaka Manchester Cityja i tri više od susjeda na ljestvici, Dinamova lanjskog "znanca" Tottenhama.

U novu su sezonu krenuli s pobjedom u gostima protiv još jednoga, ali starog "znanca" plavih, Newcastle Uniteda, sa 4:2 nakon čega su još uvjerljivije porazili Leicester City sa 4:1. Uslijedili su remiji kod kuće protiv Crystal Palacea 2:2 i u gostima kod Southamptona 0:0.

U drugom susretu iz ove skupine Genk je u Beču pobijedio Rapid sa 1:0, a pobjedu gostima donio je Paul Onuachu u sudačkoj nadoknadi. Nigerijski napadač je zabio gol i u 68. minuti, no poništen je nakon asistencije VAR-a zbog zaleđa.

Drugo kolo je na rasporedu 30. rujna, Dinamo gostuje u Belgiji kod Genka, dok će West Ham ugostiti Rapid.

Dinamo - West Ham 0:2

Dinamo: Livaković - Šutalo, Lauritsen, Theophile-Catherine - Ristovski, Ademi, Mišić, Franjić - Ivanušec - Petković, Oršić

West Ham: Fabianski - Fredericks, Zouma, Diop, Cresswell - Rice, Souček - Vlašić, Lanzini, Fornals - Antonio

Kraj utakmice.

90' Igrat će se još tri minute na Maksimiru.

86' Šteta, bi je ovo sjajan ubačaj s desne strane, loptu je vrebao u sredini Tolić, ali nije uspio do nje doći prije vratara Fabianskog.

83' Kod Dinama izlaze Ivanušec i Oršić, a ulaze Gojak i Menalo.

81' Dinamo nema rješenja za West Ham u ovom trenu. Gosti se brane s pet igrača iza, četvoricom ispred njih i jednim naprijed. Jako je teško Modrima napadati protiv ovako posloženih Čekićara koji igraju maksimalno tvrdo i ne ide im se više u napad. U međuvremenu ulazi Mark Noble, legenda kluba, a izlazi strijelac Rice. Također, izlaze Fornals i Antonio, a ulaze Masuaku i Jarmolenko.

75' Nema nekih značajnijih događaja na terenu, već samo zamjene. Kod Dinama je izašao Mišić, a ušao Tolić. Ušli smo u posljednjih 15 minuta.

70' Vlašić izlazi iz igre i opet su se prolomili zvižduci Maksimirom. Umjesto njega ušao je Bowen.

67' Žuti karton za Josipa Mišića.

62' Promjena kod Dinama. Moharrami ide u igru, a Ristovski će na odmor.

59' Najbolja prilika Dinama dosad! Ivanušec je ušao u kazneni prostor i uspio nekako pucati kroz šumu nogu West Hamovih igrača. Lopta je prošla pored vrata.

53' Uf, ovo je bilo blizu. Mislav Oršić je tukao, Fabianski samo pogledom ispratio njegovu loptu koja je prohujala pored gola.

51' Novi pogodak West Hama i opet je to bilo nakon velike Dinamove greške. Declan Rice je zabio za 2:0 Livakoviću kroz noge, ali tomu je prethodilo jedno krivo dodavanje Šutala. Dinamova obrana je kolabirala i ekstremno je teško bilo braniti se od ovog naleta Ricea. petković se pokušao vratiti i uhvatiti ga, ali nije uspio. Pogledajte gol OVDJE.

47' Petković prijeti West Hamovom golu odmah na startu drugog dijela i tribine su odmah skočile. Mora Dinamo ići naprijed, nemaju više što čekati.

46' Počelo je drugo poluvrijeme, a Damir Krznar je uveo još jednog napadača - Denija Jurića. U svlačionici je ostao Theophile.

Gotovo je prvo poluvrijeme, Mislav Oršić ušao je onako u svom stilu s lijeve strane na desnu nogu, no opet je bio neprecizan. Igrači idu na odmor, odmorite i vi malo, čujemo se za 15 minuta.

40' Pao je ritam utakmice definitivno. West Ham ne želi više pod svaku cijenu ići po gol, a Dinamo ne može probiti njihove linije. Morat će Damir Krznar na poluvremenu nešto mijenjati jer ovako ne ide protiv Engleza.

32' Evo nam i prvog žutog kartona na utakmici. Lanzini je uklizao Petkoviću, ostao je centarfor Dinama ležati na travnjaku neko vrijeme, a dotad je Lanzini "požutio".

28' Dinamo je u problemima, odlično su se obranili od početnog pritiska West Hama, a onda zabili gol praktički sami sebi. Modri sad moraju ići ofenzivnije i pokušati preuzeti inicijativu na svom Maksimiru.

22' Dinamo gubi 1:0. Kevin Theophile je pokušao loptu vratiti Livakoviću, ali presjekao je to dodavanje Antonio i zabio lagano za 1:0. Tako jeftino je Dinamo primio gol... Pogledajte pogodak West Hama OVDJE.

20' Ipak ništa od toga. Oršićev udarac završio je na atletskoj stazi iza West Hamovog gola. Piše se, ipak, prvi pokušaj Dinama na ovoj utakmici.

18' Dinamo je izdržao ovaj početni pritisak West Hama i sad kao da su se malo oslobodili Modri. Petković je srušen u opasnoj zoni i evo prilike za Mislava Oršića da uposli Fabianskog.

10' Nakon početnih 10- ak minuta Čekićari su izveli dva kornera, a imaju i nešto veći posjed od Dinama. Ipak, nijedna momčad nije stvorila velike prilike.

6' Dinamo je pokušao nešto napraviti preko desne strane, ali završila je ta lopta u autu, no dobro je da Dinamo pokušava uzeti loptu u svoje noge i nametnuti svoj ritam igre West Hamu.

3' Najjaču postavu koju ima izveo je na maksimirski travnjak David Moyes i u ovih par minuta West Ham napada Dinamo, nadaju se, očito ranom pogotku. Inače, s Englezima se nikad ne zna u europskim natjecanjima koja se ne zovu Liga prvaka, kombiniraju sastave najčešće, ovisno o rasporedu u domaćem prvenstvu koje je ipak financijski unosnije.

1' Počela je utakmica.

18:30 - Čekamo početak utakmice, a dotad pogladajte kakva je atmosfera na Maksimiru:

18:08 - West Hamovi igrači su na travjaku.

17:22 - Stigli su sastavi.

16:44 - Englezi, iako su debitanti u Europa ligi, prema kladionici su favoriti, ali Dinamo ima golemo iskustvo igranja u Europa ligi i imat će jaku podršku s tribina, navodno će na stadionu biti oko 15 tisuća navijača.

Za one koji neće biti na Maksimiru nema baš dobrih vijesti. Nijedna nacionalna televizijska kuća ne prenosi utakmicu Dinama i West Hama. Utakmicu ćete moći pratiti jedino na Arena Sportu 1 od 18:45.

"Veselimo se utakmici, uživat ćemo u njoj. Europa liga je još jednom u našem gradu i ove jeseni, sve nam to daje za pravo da uživamo i da sportski pokušamo napraviti još jedan dobar rezultat", rekao je trener Damir Krznar i komentirao moguću situaciju da West Ham u Zagreb ne dođe s udarnom postavom:

"Spremit ćemo se za najboljih 11 West Hama, tako smo koncipirali cijelu pripremu utakmice. Oni imaju sustav koji ćemo pokušati limitirati bez obzira na sastav koji istrči. West Ham je kvalitetna momčad, jednako su kvalitetni igrači broj 14, 15, 16 i 17, kao što ističemo da su i naši. Mi sutra igramo protiv West Hama i to je jedino bitno". rekao je trener Dinama pa se osvrnuo na sastav Dinama koji bi trebao nastupiti protiv West Hama.

"Bit ćemo u klasičnoj formaciji i s najužim izborom igrača. U jednom dijelu izbor kadra podredili smo tome da možemo odraditi dva sustava unutar istih 11 igrača, i to je jedna misao kojom smo se vodili, da možemo preformulirati sustav ako bude trebalo", rekao je Krznar.

Slatke brige

"Mi u stožeru imamo slatke brige. Svi naši igrači uvjereni su da mogu ponoviti prošlu sezonu ili zadnjih dvije, tri. Vjeruju da imaju kapacitet za to, vi vidite u njima gard pobjednika ili barem gard ljudi koji se ne boje nikoga ni u jednoj utakmici. Takav gard očekujemo i sutra, vjerujemo da će ga pokazati. Rezultat je uvijek nešto što dolazi na kraju, ali igra svakog trenera hrani. Nadamo se da ćemo pružiti dobru igru i da će oni potkovati tu priču", izjavio je trener.

Na kojoj je momčadi veći pritisak? Dinamu koji posljednjih godina igra sve bolje u Europi ili West Hamu koji igra rijetko, ali sada su očekivanja golema.

"Sve to nosi jednu dozu pritiska, ali to je ipak nekakav vjetar u leđa. Najteže je ponavljati i u svakoj pripremi utakmice govorim: "Ajmo ponoviti, ajmo još, možemo i bolje". Zaista su protekle tri sezone bile iznimno dobre za nas. Očekujemo još jednu takvu. Znači, neće nas to sputati. Imamo snage, želje i volje, možemo još. Uvijek su tu granice koje se moraju probijati, mi to možemo. S druge strane, West Ham ima ulogu favorita i to njima može biti opterećenje. Ali tek je početak, vjerujem da ćemo jedni i drugi ući rasterećeni u pravu sportsku utakmicu", rekao je trener Modrih.

Vraća se Ademi

Ima ponešto povratnika nakon ozljeda, hoće li to biti problem za trenera Krznara?

"Ademi duže vrijeme nije participirao i morat ćemo paziti na njegovu minutažu, ali on voljom, htijenjem i zalaganjem nadoknađuje deficite. Mentalna snaga pobjeđuje fizički umor. Franjić je osjetio neke prepreke, konstantno, kroz određeni dio sezone. Odigrao je puno zahtjevnih utakmica, a imali smo sreću s njim što je pauzirao zadnju utakmicu reprezentacije. Sačuvali smo ga i vjerujemo da će odgovoriti na sve zahtjeve. Ras, vidite ga i sami, u top formi, za njega nema nikakvih problema. Svi raspoloživi dat će maksimum, a mi ćemo voditi brigu da neke, u određenom padu ritma, nadomjestimo jednako dobrim igračima", rekao je trener Dinama.