Nizozemska nogometna reprezentacija u osmini finala Europskog prvenstva u nedjelju (18) će u Budimpešti igrati protiv Češke.

Kapatan nizozemske reprezentacije Georginio Wijnaldum najavio je da će u tom susretu nositi vrpcu u duginim bojama, te naglsio da njegova ekipa neće trpjeti nikakve rasističke povike s tribina.

Radnije su se pojavile priče kako su Portugalcu Cristianu Ronaldu te Francuzu Kylianu Mbappeu bili upućeni neki homofobni, odnosno rasistički, povici s tribina na Euru, a Wijnaldum je rekao da će on i njegovi suigrači možda napustiti travnjak ako se to ponovi.

"Ne možemo to isključiti. Možda ću otići s terena, ali prije ću se savjetovati sa suigračima. Možda će protivnik misliti 'Neka ih publika rasistički vrijeđa, pa će otići...'. Stvarno ne znam što bih napravio u toj situaciji, ali mislim da to ne bi trebal biti prepušteno igačima. Igrači često budu kažnjeni zato jer vode brigu o sebi, a mislim da bi UEFA to trebala raditi", poručio je.