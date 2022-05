Gotovo je! Norveški napadač Erling Haaland novi je igrač Manchester Cityja. Službeno je to potvrdio klub na svojim stranicama, a Norvežanin će službeno postati igračem engleske momčad 1. srpnja.

Man. City će platiti 75 milijuna eura odštete, koliko iznosi otkupna klauzula u Haalandovom ugovoru za transfer ovoga ljeta, a kada se tome pribroje menadžerske provizije i plaća za norveškog napadača, ukupna vrijednost transfera će iznositi oko 350 milijuna. Haaland će u Cityju zarađivati isto kao i Kevin de Bruyne, 435 tisuća eura tjedno.

Haaland je stekao pažnju nogometne javnosti još dok je igrao za austrijski Red Bull Salzburg za koji je zabio 29 golova u 27 utakmica. U siječnju 2020. je iz RB Salzburga prešao u Borussiju Dortmund, gdje je nastavio s odličnim igrama. U dvije i pol sezone, odnosno u 88 utakmica zabio je 85 golova i upisao 23 asistencije.

Imaju zastrašujuću ekipu

"Manchester City može potvrditi da smo postigli dogovor s Borussijom Dortmund za transfer napadača Erlinga Halanda u naš klub datuma 1. srpnja 2022. godine. Našem klubu još preostaje dogovoriti uvjete s igračem", stoji u poruci Manchester Cityja.

A jedno je sigurno, City će s Haalandom izgledati još moćnije i strašniju nego sada kada su stigli do polufinala Lige prvaka i kad su na korak do nove titule prvaka. U to se možete uvjeriti i sami pogledom na igrački kadar s kojim već raspolaže Pep Guardiola.

"Svi znamo situaciju, ali ne smijem govoriti jer ne volim govoriti o budućnosti i idućoj sezoni. Borussia Dortmund i Man. City su mi poručili da ne smijem ništa pričati dok posao ne bude gotov do kraja. Imat ćemo vremena za to", kratak je bio Katalonac.

Guardiola je, dana nakon što je stigla ova vijest stao pred novinare i odgovorio na pitanje vezano za transfer najpoželjnijeg napadača današnjice. Na licu mu se vidjelo zadovoljstvo.