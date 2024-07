Enzo Fernandez prekinuo je šutnju nakon što ga je suigrač Wesley Fofana oštro osudio zbog "nesputanog rasizma".

Pokrenuta istraga Chelseaja

Chelsea je pokrenuo istragu nakon što je Fernandez na Instagramu objavio video na kojem on i njegovi argentinski suigrači pjevaju "bolesnu diskriminirajuću pjesmu", kako to opisuje The Sun.

Posljednjih dana društvenim mrežama kruži video na kojem pojedini argentinski igrači, uključujući veznjaka Enza Fernandeza, pjevaju pjesmu koja sadrži rasističke riječi usmjerene protiv francuske reprezentacije i Kyliana Mbappea.

'Iskreno se kajem'

Argentinski veznjak se sada obratio istoj platformi društvenih medija kako bi se ispričao.

Napisao je:

"Želim se iskreno ispričati zbog videa objavljenog na mom Instagram kanalu tijekom reprezentativnog slavlja. Pjesma uključuje vrlo uvredljiv jezik i nema apsolutno nikakvog opravdanja za ove riječi. Protivim se diskriminaciji u svim oblicima i ispričavam se što sam bio uhvaćen u euforiju naše proslave Copa Americe. Taj video, taj trenutak, te riječi ne odražavaju moja uvjerenja ili moj karakter. Iskreno mi je žao."

Pobjednici Svjetskog kupa pobijedili su Kolumbiju 1-0 u Miamiju u nedjelju i osvojili svoj drugi uzastopni trofej Copa America.

Pojavila se i snimka koja prikazuje slavlje argentinskih igrača kako u svom timskom autobusu pjevaju rasističku pjesmu o francuskoj momčadi nakon pobjede na stadionu Hard Rock.

Podlo skandiranje datira još iz Svjetskog prvenstva 2022. kada je Argentina u finalu pobijedila Francusku na jedanaesterce.

Francuzi poludjeli

Pojavljujući se uživo na TV-u, neki navijači iz južnoameričke zemlje pjevali su kako su francuski igrači "svi iz Angole". Također su ciljali na Kyliana Mbappea transfobičnim skandiranjem usred izvještaja koji okružuju njegov ljubavni život.

Predsjednik Francuskog nogometnog saveza Philippe Diallo je u priopćenju za javnost "najoštrije je osudio neprihvatljive rasističke i diskriminirajuće komentare upućene igračima francuske reprezentacije".

Čelnici FFF-a će poslati prosvjedno pismo Argentinskom savezu i kontaktirati FIFA-u, te podnijeti tužbu sudu zbog rasnih komentara.

'Patetično'

"Suočen s ozbiljnošću ovih šokantnih komentara, protivnih vrijednostima sporta i ljudskih prava, predsjednik FFF-a odlučio je podnijeti pravnu tužbu zbog uvredljivih komentara rasne i diskriminirajuće prirode," stoji u priopćenju.

Oglasila se i francuska ministrica sporta Amelie Oudea-Castéra na mreži X.

"Patetično. Ponašanje je još neprihvatljivije jer se ponavlja. Gdje je reakcija FIFA-e ?, komentirala je ministrica.

Francuski branič Wesley Fofana ponašanje argentinskih nogometaša je opisao kao "nesputani rasizam".

Argentina je u finalu posljednjeg SP-a u Katru pobijedila Francusku sa 4-2 boljim izvođenjem jedanaesteraca nakon što je susret završio 3-3.

