Mateo Kovačić zbog problema s mišićem noge nije konkurirao za dvije posljednje utakmice Chelseaja.

Već ranije pojavile su se informacije kako bi hrvatski veznjak mogao napustiti Stamford Bridge, a Chelsea ga je navodno u siječnju bio spreman dati uz 90 milijuna eura za veznjaka Benfice Enza Fernandeza.

Kovačić ugovor s Chelseajem ima do ljeta 2024., a ako ga ne prodaju ovog ljeta, riskiraju da ga godinu kasnije izgube besplatno.

'Nije playmaker'

The Athletic piše kako je Chelsea postavio prioritet ne ugovore N'Goloa Kantea i Masona Mounta, što znači da Kovačić napušta klub. Englezi pišu kako Kova još uvijek nije krenuo u dogovore s klubom, iako mu aktualni ugovor ističe ubrzo.

"On je jedinstven nogometaš. Vjerojatno najtalentiraniji i najsigurniji nogometaš od svih veznih igrača koji igraju s loptom u nogama, ali nije prirodan playmaker. Ne pozicionira se dobro bez lopte, a nije dobar ni u završnici. On je za Chelsea odigrao 204 utakmice te je postigao samo pet golova", piše The Athletic.

Prema Transfermarktu naš veznjak vrijedi 40 milijuna eura. Ove sezone odigrao je 22 utakmice za Plavce, zabio je jedan gol uz jednu asistenciju.