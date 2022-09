Na prepunom Maksimiru, u spektakularnoj atmosferi, Dinamo je svladao Chelsea, velikana engleskog nogometa rezultatom 1:0 i tako oduševio nogometni svijet.

Ugledni engleski Mirror je u naslovu usporedio Dinamov trijumf s kultnom serijom Mućke, koja se u originalu zove "Fools and horses", a to su zamijenili s:"Fools and Oršić."

"Pred utakmicu koju je poslije nazvao najvećom u karijeri, Dinamov trener Ante Čačić je komentirajući ogromnu financijsku razliku između suparnika na Maksimiru, inzistirao na tome da novac ne igra. Na terenu se pokazalo da je u bio u pravu. Čačićev Dinamo je u noći koja je postala slavna i povijesna za Dinamo, a bolna za Thomasa Tuchela, osudio Chelsea na poraz", piše Mirror i dodaje:

Kovačić među najboljima

"Dinamo se junački branio i vješto kontrirao, dok je Chelsea izgledao razbijeno bez obzira na to što je ovog ljeta na pojačanja potrošio gotovo 350 milijuna eura. Za razliku od hrabrog i opasnog Dinama, Chelsea je bio propustan u obrani, bezidejan u sredini i jalov u napadu." Engleski list najveće zasluge za sjajnu igru Dinama daje njegovom treneru.

Ante Čačić je dobio visoku devetku. Samo je Bruno Petković od svih aktera dobio isto toliko. Kod Dinama su po 8.5 dobili Mišić, Oršić i Livaković. Kod Chelseaja je Tuchel dobio gotovo upola manje od Čačića, samo pet.

Najbolje ocijenjeni igrači gostiju su Kepa, Mateo Kovačić i Pierre Emerick - Aubameyang s po 6.5.