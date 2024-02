U nedjelju je na Maksimiru odigran derbi za koji se smatra da je jedan od najvažjnijih ove sezone u borbi za naslov hrvatskog prvaka. Dinamo je u 24. kola HNL-a na svom Maksimiru pobijedio Rijeku 1:0, a jedini pogodak postigao je Fran Brodić iz jedanaesterca u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Rijeka je nakon ovog poraza ostala prva na tablici s 50 bodova, drugi Hajduk ima 49, a Dinamo je treći s 47 bodova uz utakmicu manje.

Plavi su se tako u istom tjednu, nakon rušenja Betisa i plasmanu u osminu finala Konferencijske lige, potpuno primakli samom vrhu HNL-a i stigli u situaciju da sami odlučuju o svojoj sudbini.

Za komentar tog derbija, ali i nastavka borbe za naslov prvaka, kontaktirali smo bivšeg igrača i trenera Rijeke te poznatog nogometnog stručnjaka Elvisa Scoriju.

"Derbi je imao jednu pripremu, rekao bih, gdje je Dinamo imao dvije utakmice s Betisom i igrao protiv izuzetno jakog protivnika. Prošli su jednog vrhunskog protivnika i napravili su dobru atmosferu, ali tu treba u obzir uzeti i put i umor od utakmice. Dinamo je tom pobjedom napravio dobru atmosferu pred derbi, a Rijeka je isto protiv Lokomotive odigrala jako dobro i imala je više vremena da pripremi utakmicu. To je jako bitno što se tiče pripreme te utakmice", rekao nam je Scoria na početku i nastavio:

"Što se tiče same utakmice, Dinamo je bio bolji i imao je nekoliko stopostotnih prilika. Rijeka je teško dolazila do Dinamovog gola, nisu uspjeli iz kontre i polukontre biti opasni kao što su htjeli. Njihov posjed nije bio na dovoljno dobroj razini i Dinamo je napravio svoje prilike, ali nije zabio i na kraju se ušlo u tu neizvjesnu završnicu koja je odlučena jedanaestercem."

Potom je naš sugovornik odgovorio na pitanje je li ovaj derbi pokazao da je Dinamo i dalje najjača ekipa u Hrvatskoj.

"Treba gledati razdoblje od početka sezone. Kad se to pogleda, Dinamo kao prvak, Rijeka i Hajduk, koji su dobro igrali, svi mogu doći do titule. Dinamo sada, nakon prolaska Betisa, treba nastaviti tim putem ako želi biti prvak, ali ne bih rekao da je najjači. Normalno da ima prednosti, da su navikli biti prvi, da imaju najskuplji kadar i to stoji. Ali prvenstvo je pokazalo da je priča podjednaka i da sva tri kluba imaju šanse biti prvaci i da bi do onog derbija Dinama i Hajduka krajem trećeg mjeseca svi trebali biti 'tu' i da bi se stvari trebale polako početi odlučivati kroz četvrti mjesec", poručio je.

Osvrnuo se potom na nastup Rijeke, koja je na Maksimiru izgledala "pitomije" i u utakmicu ušla povučenije nego što su mnogi očekivali.

"Puno ovisi o protivniku, Dinamo je odigrao dobro i stavio je rijeku u situaciju da ne može odigrati ono što je htjela. Utakmica protiv Lokomotive, koju je Rijeka jako dobro odigrala, bila je samo jedna utakmica i to ne znači da će biti dobri protiv Dinama. Stvari se promijene, Dinamo je bio dobar, a Rijeka nije bila na razini. Rijeka sigurno ne može biti zadovoljna s tom utakmicom, ali svi su napravili loše korake u ovom prvenstvu pa i Rijeka ima pravo na to."

"Još ništa nije izgubljeno u toj priči do kraja i očekuje nas jedna velika borba, sada s jednim Dinamom koji se stavio u maksimalno u priču i koji je opet napravio veliki uspjeh za hrvatski nogomet plasmanom u osminu finala Konferencijske lige. Mislim da nas sada očekuje jedan predivan kraj prvenstva", istaknuo je Scoria koji nije htio prognozirati koji će klub osvojiti naslov.

"Da o tome idem sada pričati, pričao bi bez argumenata. Prvenstvo je pokazalo da je izjednačeno. Naravno da Dinamo ima prednost u tome da je navikao pobjeđivati i osvajati titule, ma drugačiju okolnost što igra u Europi, a sva tri kluba igraju i Kup. Dinamu treba samo čestitati na prolasku Betisa i da je uz tu situaciju smogao snage da dobije Rijeku u nedjelju", zaključio je.

