Bivši hrvatski reprezentativac i sjajni napadač zagrebačkog Dinama, rođeni Brazilac i naturalizirani Hrvat Eduardo da Silva dao je veliki intervju za Sportklub u kojemu je govorio o svojim igračkim danima, bivšem izborniku hrvatske reprezentacije i sadašnjem treneru Dinama Anti Čačiću te o klubu Dinamu.

“Stigao sam u Hrvatsku prije mjesec dana, posjetiti prijatelje, uvijek mi je lijepo doći ovdje”, rekao je Eduardo na početku pa otkrio da se trenutno bavi poslom nogometnog agenta:

"Iako još nisam službeno umirovljen, ne igram nogomet već tri godine. Od tada živim u Rio de Janeiru, koristim slobodno vrijeme za druženje s obitelji, a trenutno među ostalim radim kao nogometni agent. Cilj mi je tražiti talentirane nogometaše dobi između 15 i 16 godina kojih u Brazilu uvijek ima puno. Mladim talentima, kada navrše 18 godina pokušavam osigurati transfer u Europu."

Pitom je "Dudu" komentirao situaciju u engleskoj Premierligi i istaknuo da vjeruje da će njegov bivši klub Arsenal ove sezone uzeti naslov prvaka pa je otkrio dosad nepoznat detalj - da ga je Čačić zvao da se vrati u reprezentaciju za Europsko prvenstvo 2016. godine.

""Bio je dobar, on mi je bio prvi trener u Hrvatskoj. Cijenim ga i ne mogu ga zaboraviti. Nismo više u kontaktu. Zadnji put smo se sreli kada je došao u Kijev zamoliti me da se vratim u reprezentaciju pred Euro 2016. Nisam pristao na to jer je moja odluka da se umirovim od reprezentacije bila konačna nakon SP-a 2014. iz osobnih razloga", otkrio je Dudu.

Progovorio je i o Dinamu i svom odnosu sa Zdravkom Mamićem.

""Rekao bih da me više cijene u Arsenalu, iako su uspjesi koje sam postigao u Londonu zanemarivi u odnosu na one s Dinamom. Cijene me više jer sam imao određene privatne probleme u Zagrebu s jednom osobom koja je svima dobro poznata. Kada sam 2009. stigao u Zagreb, dobio sam ponudu da pogledam utakmicu Dinama s tribina. Tada se na stadionu nisam osjećao dobrodošlo, s obzirom na te privatne probleme koje sam spomenuo. To je bio zadnji put da sam bio na Maksimiru", poručio je.