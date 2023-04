Nogometaši madridskog Reala prošle subote su upisali pobjedu u 29. kolu španjolske La Lige, u gostima su s 2-0 bili bolji od Cadiza.

Real je suparnika slomio u drugom poluvremenu kada je stvorio brojne velike prilike te je mogao i znatno uvjerljivije slaviti. Prvi pogodak dao je Nacho koji je lijepo naciljao s 20 metara i pogodio za 1-0, dok je samo četiri minute kasnije Marco Asensio iskosa pogodio za 2-0.

Strijelac prvog pogotka Nacho (33) u ovoj je utakmici igrao protiv svog tri godine mlađeg brata, veznjaka Cadiza Alexa Fernandeza, a nakon utakmice snimljena je hit fotografija njih dvojice kako sjede na stepenicama i razgovaraju.

Prvi put su jedan protiv drugoga igrali prije dvije godine, a prije te utakmice Alex je ovako govorio o tom susretu:

"Ovo će biti važna utakmica za našu obitelj. Naravno da će biti neobično igrati protiv njega (Nacha op.a), ali ja se tome veselim. Kasnije ćemo sjesti i razgovarati. Kada se nađemo na terenu na suprotnim stranama, znali smo uvijek da moramo biti profesionalni. Znao sam da bi me on, ako bude potrebe, čak i udario. Svako od nas želi pobijediti, a on je naravno u prednosti jer igra za Real Madrid", rekao je kroz smijeh.

Obojica su ponikli u Real Madridu, a tri godine stariji Nacho ima neusporedivo veću karijeru, tijekom koje je postao legenda "Kraljevskog kluba" s kojim je osvojio sve moguće trofeje, a Alex je upisao samo jedan nastup za Real. Igrao je za brojne klubove među kojima su Espanyol, Elche i Reading, a bio je i u hrvatskom prvoligašu Rijeci gdje je na posudbi u devet nastupa zabio dva gola u sezoni 2014/15.