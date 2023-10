Ugledni bitanski list Guardian objavio je "Next Generation", tradicionalni popis 60 najtalentiranijih nogometaša kojima se predviđa velika karijera.

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14. listopada od 20.00 samo na stream platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na popisu su dvojica Hrvata, Hajdukov veznjak Noa Skoko i branič autstijskog Salzburga Oliver Lukić, koji bi usprkos igranju za austrijsku U18 reprezentaciju mogao u budućnosti odabrati Hrvatsku.

Vojo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

"Najsjajniji hrvatski talent zapravo dolazi iz Australije - a rođen je u Engleskoj, gdje je njegov otac Josip Skoko, bivši reprezentativac Australije hrvatskog podrijetla, igrao za Wigan i Stoke. Noa Skokoje prilično poput svog oca u smislu stila igre - vezni igrač koji može puno pridonijeti u oba smjera - ali njegov golemi potencijal mogao bi ga dovesti do većih visina", piše Guardian o Hajdukovom dragulju i nastavlja:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Također, on se ne gasi, on radi cijelu igru. Sa 17 godina, Skoko je bio dio momčadi Hajduka koja je stigla do finala Uefine lige mladih, pobjeđujući usput Manchester City i Borussiju Dortmund i sada je ključni igrač za klupsku momčad mlađu od 19 godina i očekuje se da će ove sezone debitirati za seniore".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Lukić je oduvijek bio viši od svojih vršnjaka, ali i s trenutnih 1,85 nema nikakvih problema s kontrolom lopte. Tehnički vrlo elegantan, isticao se u akademiji Austrije Beč i brzo ga je RB Salzburg doveo u svoje redove. Izbornik Austrije Ralf Rangnick rekao je a pomno prati njegov napredak posebno jer s druge strane HNS ima priliku uvjeriti ga da predstavlja Vatrene", napisao je Guardiano Lukiću, a cijeli popis možete pogledati OVDJE.