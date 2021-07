Odbjegli Zdravko Mamić državi je namirio 52 milijuna kuna na što ga je obvezala pravomoćna presuda osječkog Županijskog suda za izvlačenje novca iz Dinama, nakon sporazuma koje je zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo sklopilo s njegovom suprugom.

"Nakon što sam svoj život posvetio izgradnji hrvatskog sporta, Dinama i reprezentacije, o čemu sve govore rezultati istih, u tišini sam žrtvovao egzistenciju svoje obitelji i tražio ženu svoga života da uplati 52 milijuna kuna u hrvatski proračun. Učinio sam to na osnovi presude koju su donijeli sluge zla, ljubitelji keša, sisači državnih para, pijanice, jadnici i izrabljivači, čije će boravište zauvijek biti između zatvora i stupa srama, iako sam imao svako pravo da ne učinim tako", poručio je među ostalim Mamić u četvrtak navečer. sada je poak stigao odgovor iz Udruge Dinamo to smo mi.

'Opljačkan duplo veći iznos'

"Iznos od 52 milijuna kuna uplaćen u državni proračun trebao je završiti na računu Udruge građana Dinamo Zagreb koji je, pravomoćno je dokazano, opljačkan za duplo veći iznos. Za to odgovornost sada snosi 61 član Skupštine Dinama. Oni su u ožujku 2018. donijeli odluku da klub nije oštećen kako bi zaštitili čovjeka koji je na kraju osuđen za lopovluk nad Dinamom. Zbog toga će oni morati nadoknaditi štetu i protiv njih ćemo pokrenuti sudske postupke.Ishodište svih ovih problema jest statut Dinama. Dok god Skupštinu Dinama bira Izvršni odbor Dinama, a Izvršni odbor Dinama Skupština Dinama busanja u prsa da je to legalan statut djeluju tragikomično. Očekujemo da se to uskoro promjeni, uskladi sa Zakonom o Udrugama i time spriječe nove malverzacije u klubu".