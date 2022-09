JEDAN JEDINI / Internet gori zbog Luke Modrića: 'S čim ga hrane da sa 37. igra na takvom nivou? On je vladar nogometa, idol, maestro, kralj Europe. Bože, kakav čudesan igrač'

U velikom madridskom derbiju Real je u nedjelju kao gost pobijedio Atletico sa 2-1 upisavši i šestu pobjedu na startu sezone. Aktualnog europskog i španjolskog prvaka je do pobjede kao kapetan predvodio hrvatski nogometaš Luka Modrić koji je igrao do 82. minute kada ga je zamijenio Eduardo Camavinga. Za Real su zabili Rodrygo (18) i Federico Valverde (36), dok je pogodak za Atletico postigao Mario Hermoso (83). Isti je igrač u sudačkoj nadoknadi i "pocrvenio". Što se tiče Luke Modrića, najbolji hrvatski nogometaš svih vremena zaigrao je protiv Atletico Madrida svoju 445. utakmicu u dresu Real Madrida u šestom kolu La Lige. Modrić je doživio i veliku čast jer upravo je on u ovom derbiju, jednom od najvećih na svijetu, dobio kapetansku traku oko ruke. Modrić je nakon više od deset godina dobio priliku predvoditi momčad u velikom derbiju, a razlog je taj što je Karim Benzema, njihov prvi kapetan ozlijeđen, pa je Luka preuzeo dužnost kao prva zamjena. Malo smo prosurfali društvenim mrežama i nogometni fanovi koji imaju račun na Twitteru hvale čudesnog Hrvata... "On je naš maestro u veznom redu", "možemo li razgovarati o Luki barem na minutu? Bože moj, kakav je to igrač", "vladar nogometa", "magični maestro", "idol", "Brate, pa čim tebe hrane da sa 37. igraš na TOP nivou? Još uvijek si klasa", "kralj Europe", samo su neki od komentara na Twitteru oduševljenih fanova.