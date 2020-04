DRAMATIČNE IZJAVE PREDSJEDNIKA UEFA-E: Možda se više neće igrati Liga prvaka?

Govorio je Slovenac o tome kako bi se mogla završiti i Liga prvaka, odnosno Europa liga

Predsjednik UEFA-e, Aleksander Čeferin, dao je intervju za ZDF u kojem je pojasnio kako bi se na kraju mogla završiti tekuća nogometna sezona, koju je do daljnjeg prekinula globalna pandemija koronavirusa.

“Razmatramo nekoliko opcija za nastavak i završetak LP-a i EL-a ove sezone: svibanj, lipanj, srpanj ili da više uopće ne igramo. Ta opcija također je na stolu. Formirali smo radnu skupinu u kojoj su predstavnici UEFA-e, nacionalnih liga i klubova kako bismo zajednički donijeli odluku, ali zadnja riječ bit će na vlastima zemalja, koje će dati ili ne dopuštenje da se igra ovisno o situaciji s koronavirusom u svakoj državi”, otkriva Čeferin.

Kolovoz krajnji rok

Tvrdi i da se tekuća sezona mora dovršiti do određenog roka ili će se na koncu morati prekinuti. “Krajnji rok, nakon kojeg više nema igranja za 2019./20. je 3. kolovoza. Do tada se moraju završiti Liga prvaka i Europa liga za ovu sezonu. Ne možemo je nastaviti u rujnu ili listopadu”, rekao je.

Postoji nekoliko modela kako da se ova sezone privede kraju…

“Možemo igrati postojećim, nokaut sistemom do kraja, ali s obzirom na to da je ovo izvanredna situacija, moramo biti i fleksibilni. Tako bi se utakmice LP-a i EL-a mogle igrati istog dana kada i nacionalna prvenstva, čak i u isto vrijeme, jer vremena i termina gotovo da više nema. Nadalje, razmatramo da se eurokupovi do kraja igraju tako da parovi odigraju samo jednu utakmicu, na neutralnom terenu ili da se domaćin odredi ždrijebom. Preostale opcije su da se pobjednika Lige prvaka i Europa Lige dobije igranjem turnira, Final Four ili Final Eight”, veli Čeferin.