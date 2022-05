Prošlog vikenda Luka Menalo (25) vratio se akciji u dresu Dinama i u remiju s Lokomotivom u Kranjčevićevoj (1-1) dobio je pola sata. Posljednju utakmicu do te za Dinamo odigrao je još tamo 20. ožujka protiv Slaven Belupa, a onda ga je pokosila bolest. Menalo mjesec i pol dana nije bio u kadru lidera HNL-a i to zbog dramatičnog razvoja nakon bolesti Covida-19.

Bio na okupljanju reprezentacije BiH

Naime, Menalo je bio je na okupljanju reprezentacije Bosne i Hercegovine kada je osjetio da ga je savladala bolest. Pošto su svi reprezentativci Bosne i Hercegovine u tom trenutku bili nešto boležljivi, Menalo je, kako kaže, mislio da ga je ulovila viroza.

No, po ulasku u susret protiv Luksemburga 29. ožujka shvatio je da se događa nešto mnogo ozbiljnije. Odjednom mu doslovno nije bilo dobro. Zdravstveno stanje dodatno mu se narušilo...

"Kad sam ušao na utakmici protiv Lihtenštajna, nisam se mogao pomaknuti! Nisam mogao disati, udahnuti zrak. U automobilu (vozio se nazad s Amerom Gojakom, op.a) mi je bilo O.K. dok sam sjedio. Međutim kad sam došao kući i krenuo na spavanje, opet nisam mogao disati, nisam mogao baš ništa. Odmah sam otišao na Hitnu, mislio sam da će mi dati neki lijek, pa će mi biti bolje", rekao je za Sportske novosti Luka Menalo i dodao:

COVID ožiljci

"Međutim, kad sam snimio pluća, na snimci su se vidjeli da imam COVID ožiljke. Napravio mi se neki mjehurić u plućima, on je pukao. Zrak iz pluća je izašao u taj prostor između srca i pluća, pa zato nisam mogao disati. Tjedan dana sam u bolnici bio na kisiku. Nevjerojatno nešto. Kad sam imao koronu, trajalo je jedan dan, imao sam temperaturu i to je bilo to. A vidite sad što mi se dogodilo", ispričao je Luka Menalo.

Za spomenuti kako je za Luku Menala, prema pisanu sportsport.ba, nedavno u Maksimir stigla ponuda iz MLS koja je odbijena i kako je sve izglednije da će rođeni Splićanin ovog ljeta napustiti Maksimir. Ponuda ne nedostaje, spominje se i nekoliko klubova iz Europe.

Menalo je u Dinamo stigao 2018. godine iz Širokog Brijega, a Modri su za njegove usluge iskeširali 400 tisuća eura. Igrao je na posudbama u Slaven Belupu, Olimpiji i Rijeci, a za zagrebački klub je odigrao 48 utakmica u svim natjecanjima, a pritom je postigao osam pogodaka i podijelio tri asistencije.