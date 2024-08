Piksiju otkazale tri najveće zvijezde: 'Jako je jednostavno...'

Problemi za Srbiju uoči nastupa u Ligi nacija. Nastup za 'Orlove' otkazale su najveće zvijezde, Dušan Vlahović, Sergej Milinković – Savić i Aleksandar Mitrović, koji su za svoj izostanak imali različita opravdanja.

Vlahović je javno rekao da neće doći zbog obiteljskih obaveza, a Milinković-Savić i Mitrović izostaju zbog zdravstvenih razloga.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Što se tiče Vlahovića, Sergeja i Mitra stvari su vrlo jednostavne. Vlahović me nazvao, rekao je da ima obiteljskih problema, ne ulazim u to i nadam se da će to riješiti na pozitivan način, što mu iskreno želim. Mitrović i Sergej praktički svo vrijeme igraju u Al Hillalu pod ozljedama. Razgovarali smo, sve razumijem, žele iskoristiti vrijeme za popravak tih ozljeda. U Mitroviću je problem posljednje lože, Sergeju u leđima, igraju pod injekcijama", otkrio je srpski izbornik Dragan Stojković Piksi.

"S obzirom na to da smo skloni različitim nagađanjima, želim naglasiti da nema mjesta za tako nešto. U ponedjeljak je konferencija za medije na kojoj ćemo raspravljati o mnogim temama, kao i našim ciljevima u Ligi nacija, ali se prvenstveno pripremamo za kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo. To će nam biti prioritet u narednom razdoblju", zaključio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srbija u Ligi nacija prvo igra sa Španjolskom u Beogradu 5. rujna, a tri dana kasnije gostuje u Danskoj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa