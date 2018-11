DOSAD NEPOZNATI DETALJI PROPALOG BJELIČINOG TRANSFERA U HAJDUK: Sramotna teorija o ‘brojačima krvnih zrnaca’; o ovom se na Poljudu – ne priča!

‘Nazvao me predsjednik Hajduka Ivan Kos i ponudio mi da budem trener Hajduka’

Trener Dinama, kreator modre nogometne renesanse na Maksimiru Nenad Bjelica, gostovao je u talk showu poznatog splitskog sportskog novinara Zdravka Reića “Istinom do gola”.

Bjelica je za svega pet mjeseci, od kad je preuzeo poljuljanu momčad Nikole Jurčevića, stvorio karakternu grupu nogometaša za novi naslov prvaka Hrvatske, ali i za europsko proljeće Dinama, koje im se smiješi nakon 48 godina čekanja, posta, prokletstva.

Smiješi se proljeće u Europi

Upravo je toliko prošlo otkako su posljednji put modri dočekali proljeće u Europi. Dinamo je u ožujku 1970. ispao od njemačkog Schalkea u četvrtfinalu Kupa kupova i od tada traje taj crni niz koji je noćna mora svakom navijaču Dinama…

Dinamo je u Europskoj ligi u skupini D na prvom mjestu s tri pobjede u tri susreta i osvojenih maksimalnih 9 bodova, uz odličnu gol razliku 8:3. U HNL-u je na prvom mjestu i juriša prema jesenskog tituli.

Rođeni Osječanin je u emisiji govorio o svojoj filozofiji nogometa, o tome kako mu je užitak raditi kao trener Dinama, iznio je i svoje planove i ambicije. Otkrio je i zašto nije došao za trenera Hajduka u vrijeme kad je bio bez angažmana i kad mu je bivši predsjednik “Bijelih” Ivan Kos ponudio mjesto trenera odmah čim je imenovan za predsjednika splitskog kluba. O ovom se na Poljudu baš i ne priča…

‘Kos mi je ponudio da budem trener Hajduka’

“U vrijeme kad sam bio bez posla poslije odlaska iz Spezije, nazvao me predsjednik Hajduka Ivan Kos i ponudio mi da budem trener Hajduka. Jako sam bio zainteresiran za tu ponudu koju sam dobio odmah dan nakon što je Kos imenovan za predsjednika. Međutim, ipak nisam postao trener Hajduka. Razlog? Nisu me htjeli. Kos mi se javio i rekao da me nije u stanju angažirati, jednostavno je, nisu htjeli da budem trener Hajduka”, istaknuo je Bjelica i svojim odgovorom dao da nije bila odbijenica od Nadzornog odbora…

‘Sastao sam se u Zagrebu s predsjednikom Hajduka’

“Sastao sam se u Zagrebu s predsjednikom Hajduka, kazao mi je kako mora odustati od svoje želje. Kos me još dva puta zvao, nije to bilo samo tada. Zvao me kad je smijenjen Pušnik, te drugi put kad je Carrillo otišao s klupe. Međutim, ja sam tada trenirao Lech iz Poznana, nisam želio napustiti klub. U to vrijeme me pozivao i Zdravko Mamić u Dinamo, njega sam također odbio zbog posla u Poljskoj. Mogao sam otići, nisam imao neku klauzulu koja bi me spriječila, ali ja nisam takav čovjek, prije svega poštujem dogovore, držim svoju riječ”, zaključio je Nenad Bjelica.

A što se tiče razloga zbog kojih Bjelica nije postao trener Hajduka, Sportske novosti pišu kako se u kuloarima još od ranije tumačilo da su se njegovom dovođenju protivili neki “brojači krvnih zrnaca”. “Takvi su zapravo, iako posredno, pomogli da Bjelica svoje sposobnosti umjesto na Poljudu iskaže na Maksimiru”, ističe Reić u pisanju za spomenuti medij.