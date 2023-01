Golman hrvatske reprezentacije i zagrebačkog Dinama Dominik Livaković sve je bliže velikom transferu nakon sjajno odrađenog Svjetskog prvenstva na kojemu je bio jedan od najistaknutijih, ako ne i najistaknutiji igrač Vatrenih.

Posljednjih tjedana najviše se pisalo o njegovu mogućem transferu u redove španjolskog Villarreala, koji je najozbiljniji kandidat za njegovo dovođenje u zimskom prijelaznom roku.

No, ranije ovog tjedna je iz Engleske stigla nova informacija o Livijevoj budućnosti po kojoj se moglo zaključiti da bi on mogao ipak još neko vrijeme ostati u Maksimiru. Novinar Daily Maila Tom Collomosse objavio je na Twitteru da diljem Premier lige postoje klubovi koji su zainteresirani za Livakovića, no da je puno izglednije da će on napraviti transfer u ljetnom prijelaznom roku nego sada u siječnju.

Nakon što je taj engleski novinar objavio da nije izgledno da ć Livaković napraviti transfer ovoga ljeta, u petak je s "Otoka" stigla nova, potpuno različita, informacija.

Prema pisanju Daily Maila, Livaković bi mogao napustiti Dinamo do kraja siječnja i potpisati za kultni engleski klub, dvostrukog osvajača Kupa prvaka (sadašnje Lige prvaka op.a.) - Nottingham Forrest.

Prvi golman Nottingham Foresta Dean Henderson je ozlijeđen je i očekuje ga nešto duža pauza pa trener Steve Cooper želi zaoštriti konkurenciju među vratarima jer trenutno na raspolaganju ima 35-godišnjeg Waynea Hennesseyja., Cooper želi transferom Livakovića povećati šanse Forresta za ostanak u Premier ligi jer trenutno zauzimaju 13. mjesto na ljestvici i imaju samo pet bodova više od tri kluba u zoni ispadanja iz lige.

Također, Daily Mail piše da Nottingham Forrest ne razmišlja samo o Livakoviću, već da je samo jedna od dvije ili tri opcije. Drugi najistaknutiji kandidat za novog golmana je legendarni Kostarikanac, 36-godišnji Keylor Navas, trostruki osvajač Lige prvaka s Real Madridom, koji je trenutno član PSG-a.