Nogometaši Hajduka s uvjerljivih su 3-0 (1-0) svladali Osijek na Poljudu, u prvoj subotnjoj utakmici 34. kola Hrvatske nogometne lige.

Vodstvo Hajduku donio je Awaziem u 26. minuti. Vodstvo Splićana udvostručio je Dario Melnjak u 50. minuti, a konačnih 3-0 postavio je Jan Mlakar u 62. minuti.

Hajduk je pobjedom došao do 65 bodova i smanjio zaostatak za Dinamom na sedam bodova. Rijeka je treća sa 48 bodova, a Osijek je ostao četvrti sa 46.

Hajduk bolji u prvom dijelu

Hajduk je bio puno konkretniji i precizniji u svojim prijetnjama prema vrataru Osijeka Marku Malenici. Prva opasna situacija u kaznenom prostoru Osječana završila je pogotkom. Benrahou je u 26. minuti ubacio iz kuta, Melnjak je glavom malo skrenuo loptu koja se dokotrljala do Awaziema, a nigerijski branič je sa šest metara desnom nogom neobranjivo pogodio mrežu gostiju.

U 40. minuti je Omerović očistio s gol-crte, nakon udarca Livaje glavom i tako spriječio da Hajduk već u prvom poluvremenu poveća prednost.

No, ono što se nije dogodilo u prvom poluvremenu dogodilo se već nakon pet minuta igre u drugom dijelu. Dario Melnjak je u začetku akcije dodao Janu Mlakaru koji se sjurio po lijevom boku i ubaci pred gol, gdje je naišao Rokas Pukštas i pucao iz blizine, ali je Malenice to obranio. No, sve je dobro pratio Melnjak i odbijenu loptu preciznim udarcem poslao u donji lijevi kut za 2-0.

Sjajan gol Slovenca

U 62. minuti Hajduk je došao i do trećeg pogotka. Gotovo sve je sam napravio Jan Mlakar, uz malu pomoć osječkih braniča od kojih se lopta odbila prije nego što ju je slovenski napadač sa 15-ak metara lijevom nogom s lijeve strane poslao u suprotnu malu mrežu i tako postavio konačnih 3-0.

Najbolju priliku za pogodak Osječani su imali u završnici dvoboja, kad je pucao Špoljarić, a lopta se od Awaziema odbila u vratnicu.

Utakmicu na Poljudu sudio je Igor Pajač iz Sv. Ivana Zeline.

Strijelci: 1-0 Chidozie Awaziem (26), 2-0 Dario Melnjak (50), 3-0 Jan Mlakar (62)

TIJEK UTAKMICE

SuperSport HNL 34. kolo

Hajduk - Osijek 3:0

Hajduk: Lučič - Melnjak, Borevković, Awaziem, Sigur - Pukštas, Krovinović, Sahiti, Benrahou, Mlakar - Livaja

Osijek: Malenica - Jurčević, Omerović, Barišić, Čeberko - Jugović, Gržan, Fiolić, Caktaš, Bukvić -Mierez

Kraj utakmice.

92' Špoljarić je dobio loptu iskosa s desne strane i pucao, Awaziem je blokirao,Mierez je promašio prazna vrata nakon odbijene lopte.

90' Igrat će se tri minute sudačkog dodatka.

88' Lovrić puca u blok.

86' Nejašmić sjajno ubacuje za Miereza, koji se nije najbolje snašao.

84' Izlaze Pukštas i Krovinović, a ulaze Fossati i Grgić.

81' Josip Špoljarić mijenja Fiolića. Posljednja izmjena kod gostiju.

80' Nejašmić je nezgodno pucao s 20 metara, odlazi malo pokraj gola.

79' Benrahou izlazi, a u igri je Ćubelić.

76' Velika prilika za stopera Osijeka, Barišiću se lopta odbila, on puca nakon okreta, ali blokiraju domaći.

71' Brajković i Anello ulaze, Sahiti i Mlakar izlaze.

70' Mierez puca glavom nakon kornera preko gola.

64' Izlazi Mijo Caktaš, a ulazi drugi bivši Hajdukovac Darko Nejašmić. Ispraćen je glasnim zvižducima.

63' Mlakar poteže u suprotni kut nakon kratkog odbijanca Jugovića i efektno zabija svoj deveti pogodak sezone.

60' Caktaš je imao jako dobru priliku s ruba šesnaesterca, ali šalje loptu daleko od vrata.

57' Pokušavaju Pukštas i Sahiti u kaznenom prostoru, "pušta" obrana Osijeka na sve strane u drugom dijelu.

56' Lovrić je zamijenio Gržana.

54' Mlakaru je loptu podvalio Benrahou, Slovenac gađa u Malenicu iz jako dobre prilike.

50' Furiozan ulazak Hajduka u drugo poluvrijeme, pucao je Pukštas i obranio Malenica, lopta se odbija do Melnjaka koji zabija za povećanje prednosti.

49' Sahiti je sjajno centrirao, Mlakar je bio na drugoj stativi, ali je iz poluvoleja pucao daleko od gola.

46' Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog dijela.

44' Sve prijetnje su dogodile nakon ubačaja iz prekida, sada je Mlakar glavom pucao pokraj desne vratnice.

41' Livaja je sada prijetio nakon kornera glavom, opet Osječani čiste s crte.

39' Osim pokušaja glavom nakon prekida, gledamo "kamilicu" na Poljudu.

32' Osijek trenutno ne može konkretno odgovoriti na prednost domaćih.

26' Lopta se odbila u novi korner, a Awaziem se po peti put ove sezone upisuje u strijelce nakon što je nogom pogodio efektno u vrata gostiju.

25' Awaziem nakon kornera puca glavom, loptu s crte skida Omerović.

20' Posjed lopte je 58:42 na stranu Hajduka.

14' Barišić glavom pokušava pogoditi nakon prekida, no njegov udarac završava u bloku.

8' Bez velikih prijetnji, igra se često prekida prekršajima.

4' Mijo Caktaš napravio je prekršaj na Livaji, što je bilo dovoljno da bivši kapetan Hajduka dobije salvu zvižduka na tribini.

1' Počela je utakmica.

Splićani dočekuju Osijek na Poljudu traže nastavak niza bez poraza, te se pripremaju za finale Kupa krajem mjeseca.

Osijek s druge strane hvata bitne bodove za Europu, a momčad Stjepana Tomasa nije izgubila od kada ima novog trenera.

Ovako je Ivan Leko najavio susret: "Meni je s jedne strane dobro i normalno da svaki trener vjeruje u svoju ekipu, ali na nama je da gledamo sami sebe. Ako nastavimo biti fokusirani, mirni, disciplinirani, uz dobru igru, i mi imamo šansu dobiti utakmicu. Moj kolega vjeruje u svoju ekipu, a ja u svoju pa ćemo vidjeti. Mislim da imamo ekipu za dobiti bilo koga u HNL-u, to nije upitno. Nažalost, u jednoj sezoni se puno stvari dogodi, to je splet puno detalja. Ja bih bio najsretniji kad bismo svaku utakmicu igrali s istim igračima. Ako vidimo i druge uspješne europske i hrvatske ekipe, sve koje rade rezultat, igraju s jako malo igrača."

Stjepan Tomas, trener Osijeka: "Stanje u momčadi je dobro, kroz tjedan smo pripremali utakmicu s Hajdukom. Znamo da su jako dobra momčad, na posljednje četiri utakmice nisu primili pogodak, dižu se iz utakmice u utakmicu, igraju sve bolje i sigurno nas očekuje teška utakmica u Splitu. Bit ćemo spremni na sve, znamo kako želimo igrati protiv Hajduka, taktički smo pripremili utakmicu kroz ovih nekoliko dana i ako igrači budu izvršavali što smo se dogovorili i što smo radili na treninzima vjerujem da ćemo se vratiti s pozitivnim rezultatom."