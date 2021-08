U prvom susretu 3. pretkola nogometne Lige prvaka Dinamo je na stadionu Maksimir pred 4.597 gledatelja odigrao 1-1 protiv Legije iz Varšave. Dinamo je poveo u 60. minuti golom Brune Petkovića, a izjednačio je Ernest Muci u 82. minuti. Za goste je cijeli susret igrao hrvatski reprezentativac Josip Juranović. Uzvratna utakmica je 10. kolovoza u Varšavi.

Bez obzira na ishod dvostrukog ogleda protiv Legije, Dinamo je već osigurao "europsku jesen". Upitno je samo u kojem će to natjecanju biti. Konferencijskoj ligi, Europskoj ligi ili Ligi prvaka.

Naime, u slučaju pobjede protiv poljskog sastava, "Modrima" bi na putu do Lige prvaka ostala još jedna prepreka, play-off protiv Crvene zvezde ili Šerifa. Trijumf u play-offu donosi "Champions league", a poraz Europsku ligu.

U slučaju poraza od Legije, zaigrali bi u play-offu Europske lige. Pobjeda u toj rundi znači plasman u Europsku ligu, a poraz u play-offu Europske lige, pak, jamči mjesto u skupini Konferencijske lige.

Dinamo puno bolji

Dinamo je krenuo žestoko i u prvih 15 minuta "Modri" su izgledali odlično, no pritisak nije urodio konkretnom završnicom pred poljskim vratima. U 23. minuti hrvatski prvak je postigao pogodak, no Ivanušec je bio u zaleđu. Petković je primio loptu na rubu kaznenog prostora, lijepo se okrenuo i pucao, no Boruc je obranio. Lopta se odbila do Ivanušeca koji je zabio gol, ali iz zaleđa.

U 32. minuti ponovo je pucao Ivanušec, ali preko gola, a minutu kasnije je Boruc "počistio" jedan dobar ubačaj u kazneni prostor. Dinamo je u prvom poluvremenu bio bolja momčad, ali nije uspio stvoriti nijednu pravu priliku. Poljaci su se dobro branili i nisu pokazali previše u igri prema naprijed.

Prvu priliku u nastavku ponovo je imao Dinamo, Majer je u 55. minuti odlično opalio sa 25 metara, ali je Boruc obranio i taj udarac. No, pet minuta kasnije niti Boruc ništa nije mogao. Ivanušec je ubačajem pronašao Petkovića koji je sa 10-ak metara fantastično glavom zabio za 1-0.

Šok u završnici

Nakon vodstva Dinamo je kontrolirao susret i činilo se kako će zabiti i drugi gol, no Poljaci su izjednačili ni iz čega. Nakon polukontre lopta je došla do Mucija koji je pucao sa 20 metara i pogodio za 1-1 u 82. minuti.

Pet minuta kasnije Dinamo je mogao do nove prednosti, no Petković je s ruba kaznenog prostora pucao pored gola. U samoj završnici Petković je pao u kaznenom prostoru nakon što su nad njime dvojica igrača Legije napravila prekršaj, ali sudac Lahoz to nije prepoznao kao prekršaj.

90' + 1' - Petković pada u kaznenom prostoru Legije, srušio ga je Wletetska, ušao mu je u noge, a prije toga ga je rukama držao Nawrocki. Niti jedan od dva prekršaja Lahoz nije dosudio. Katastrofa! Ovo je lako mogao biti penal, ali nema VAR-a u ovoj fazi natjecanja tako da se ništa provjeriti ne može.

90' -Četiri minute sudačke nadoknade.

87' - Petković šutira s ruba kaznenog prostora, gađao je gornje desne rašlje vratara Boruca i nije pogodio, ali zamalo je ušlo.

85' - Bulat i Menalo su ušli umjesto Mišića i Oršića.

82' - GOL! Muči je zabio Livakoviću brutalan gol s nekih 20 metara je opalio nezgodnu loptu koja se odbila od trave i otišla u malu mrežicu. Kakav šok za Modre koji su dominirali cijelu utakmicu. Ali činjenica je, dosta su toga igrači Dinama promašili. Inače ovo je bio drugo udarac u okvir gola Livakovića i ušao je.

80' - Što su sada upropastili Dinamovi igrači. Kastrati je uništio Nawrockog na desnoj strani, dao je zatim u sredinu prema Petkoviću, ovaj propušta za Jakića koji je bio sam poput duha pred golmanom, ali se spetljao i obrana je stigla stvoriti blok.

76' - Peternac dobiva crveni karton zbog burne reakcije nakon što je igrač Legije napravio prekršaj koji sudac Lahoz nije dosudio.

72' - Martins je sada skršio Petkovića jer ga nije mogao stići, uklizao mu je s leđa i dobio žuti karton.

70' - Legia je malo pritisnula Dinamo, Modri su stali s onim pressingom, ali za sada se dobro brane.

67' - Teophile sada blokira sjajan šut iz voleja Juranovića koji je išao u gol. Opasno je to bilo, iz blizine.

64' - Oršić opet izvana puca, ali nije mu danas nišan baš naštiman. Majer ide van Kastrati će ući, Kosovar uredno unosi nered u obranu protivnika čim uđe, vidjet ćemo hoće li i danas.

63' - Bio bi Petković igrač utakmice sve i da nije zabio. Igra fantastično danas!

59' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! PETKOVIĆ! Ivanušec je briljantno centrirao s desne strane, a Petković se vinuo negdje s 11 metara i glavom zakucao gol u mrežu!

55' - Majeeeeeeeer! Opalio je s 20 metara i išlo je to u desni kut golmana, ali je fantastičnom paradom skinuo to prekaljeni Boruc.

54' - A što rade Petkoviću. Sada ga je Martins skršio bodycheckom. Bez kartona je prošao. Trpi Petković i upija sve što mu serviraju Poljaci.

53' - Mišić je centrirao na peterac gdje je za malo zakasnio Ivanušec. Dinamo nastavlja gdje je stao, ne daju disati Poljacima i čak i popušta pomalo ta njihova obrana, ali nedostaje realizacija kod Modrih.

50' - Oršić iz slobodnjaka s nekih 30 metara gađa malo iznad gola.

48' - Oršić je odapeo negdje tamo s one svoje pozicije, s lijeve strane iskosa izvan kaznenog prostora, ali šut je otišao u Boruca.

46' - Luquinhas je sad oborio Majera i onda ga cipelario po nogama ne bi li mu uzeo loptu. Dosuđen je prekršaj, a Majer je s razlogom malo burnije reagirao.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme, promjena u sastavima nema.

KRAJ PRVOG DIJELA.

45' - Igrat će se još dvije minute.

44' - Jedrzejczyk dobiva žuti karton zbog pregrubog prekršaja nad Oršićem. Krznar je odmah burno reagirao i sudac ga je morao smirivati.

43' - Petković je fantastično centrirao s desne strane, a tik ispred Majera na petercu izbio je Wleteska.

42' - Brzo je Dinamo neutralizirao Mladenovića, najopasnijeg igrača Legije, uglavnom tako da ga dupliraju Ristovski i Majer.

40' - Legia je nevidljiva otkako su kratko napravili onu opsadu gola Dinama. Modri kontroliraju utakmicu i samo još nedostaje pogodak.

38' - Ivanušec opet šutira s distance, ovaj put išlo je u gol, ali preslab udara i Boruc ga hvata. BBB već više od deset minuta pjeva Moju domovinu.

33' - Petković briljira, sada je protutnjao kroz sredinu, prodao tunel igraču Legije i dao na bok, ali akcija je završila kornerom.

30' - Ivanušec je opalio s velike distance prema golu, ali otišlo je nekoliko metara pored.

26' - Evo ga, odazvali su se svi apelu BBB-a i ustali su i obilježili Dan domovinske zahvalnosti. Lijepa gesta. Pjeva se sada Moja domovina.

24' - Ivanušecu je poništen pogodak! Uf! Bio je u zaleđu doista i to metar, ali sjajno su odigrali ovo Petković i on. Inače, Petković zaista igra sjajno danas, poljska obrana ima samo glavobolje s njim, teško ga kontroliraju i prate jer stalno migolji između linija.

22' - Petković igra po cijelom terenu, sada se vratio na svoju polovicu osvojiti loptu. Strašan igrač, samo da još počne i zabijati.

20' - Trajala je sada kratka opsada Dinamova gola, ali srećom sve su opasnosti otklonjene.

19' - Ovo je loše. Livaković je dobio jedan udarac u nogu prilikom intervencije na loptu i leži sada te mu se ukazuje pomoć. No sve je u redu na kraju.

17' - Legija je sada imala nevjerojatnu šansu, Mladenović je centrirao na peterac gdje je njegov suigrač zakačio loptu glavom, ali loše i odbila se do Livakovića.

16' - Petković je dobio sjajnu loptu Oršića na 18 metara, okrenuo je čuvara i krenuo prema golu, ali ga je hrvačkim zahvatom zaustavio branič Legije. Ovo je morao biti prekršaj!

15' - Dinamo je bolji, ima kontrolu nad igrom, ali Poljaci imaju jako čvrstu obranu i ne uspijevaju ih probiti niti kroz jednu stranu pa niti po sredini.

12' - Čuju se Boysi s tribina, dobra je atmosfera, glasni su dečki. Odmah i Dinamo igra višoj brzini.

10' - Konsolidirala se malo Legija, ne popuštaju više pod pritiskom, a Dinamo se ipak malo povukao.

7' - Žuti karton za Slisza, skršio je Petkovića u kontri na centru i to vrlo grubo u noge mu je ušao.

5' - Dobro je Dinamo krenuo, silovito, igra se visoki pressing i ne daju disati Poljacima.

4' - Nezgodan udarac zamalo je prevario Boruca, zavukla se pod prečku i Poljak ju je uhvatio ugazivši u gol. Ali lopta nije prešla crtu.

1' - Počela je utakmica. Spomenimo kako su BBB-ovci pozvali uoči utakmice da se u 26. minuti svi na stadionu ustanu i obilježe Dan domovinske zahvalnosti.

Tribine Maksimira bi trebale biti dobro popunjene jer su navijači u utorak stajali u redovima za ulaznicu za susret protiv Poljaka. Razlog za takvu navalu na karte je i taj što su u klubu donijeli odluku da će svi koji su kupili kartu za susret s Legijom imati pravo prvokupa ulaznice za mogući dvoboj s Crvenom zvezdom u play-off rundi LP.

Trener Dinama Damir Krznar u utorak je na konferenciji za medije najavio utakmicu s Legijom. "Ispred nas je zahtjevna utakmica, možda i najvažnija u ovom dijelu kvalifikacija. To je utakmica koja nas, ako sve bude uredu, vodi u play-off i time bi ispunili naš osnovni cilj, ulazak u skupine Europske lige," kazao je Krznar.

Dinamov strateg je istaknuo kako je Legija kombinatorna momčad koja voli posjed lopte i nadmetanje. "Legija je kombinatorna momčad koja voli posjed lopte i voli nadmetanje. U napadačkom dijelu su iznimno opasni, s dva beka visoko postavljena. Taj napadački dio je bolji dio Legije," dodao je.

'Važna je samo Legija'

Krznar je istaknuo kako je zadovoljan Dinamovim izgledom, ali ne i rezultatima koje postiže. "Pružili smo nekoliko dobrih partija, još nije sve sjelo na svoje mjesto. No bilo bi ludo da je," kazao je.

Prokomentirao je i činjenicu da je poljski trener Czeslaw Michniewicz odmarao prvu momčad u zadnjem susretu. "Teško je to komentirati, samo trener te momčadi zna u kakvom su fizičkom i psihičkom stanju igrači. Koliko su se potrošili…, a što se tiče rezultata mi svaku utakmicu idemo na pobjedu i mi smo favoriti, tako ćemo se i postaviti."

Krznaru je postavljeno i pitanje o mogućoj utakmici protiv Crvene zvezde koja prije toga mora pobijediti Šerif. "Dečki su izuzetno fokusirani na iduću utakmicu, Sada je važna samo Legija," zaključio je Krznar.

Ružna uvertira

U utorak navečer dvoboj Dinama i Legije imao je ružnu uvertiru, u zagrebačkoj Dubravi dogodio se sukob navijača Dinama i Legije u kojemu je sudjelovalo oko 300 ljudi. Prema pisanju medija i izjavama svjedoka, navijači su sa sobom imali letve, palice, uzimali su stolice s terasa kafića i gađali se s njima. Manja se grupa sukobila na jednom od obližnjih parkirališta, te se su jedni na druge bacali baklje, a zatim i kamenje.

Utakmica između Dinama i Legije počinje u 20 sati, a prijenos je na HNTV-u. Tekstualni prijenos utakmice moći ćete pratiti na portalu Net.hr.