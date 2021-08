Dolazak Lionela Messija (34) u PSG mogao bi izazvati glavobolje za vodstvo kluba. Naime, novinar španjolskog As-a, Andi Onrubia tvrdi ako je Kylian Mbappé (22) u idućih nekoliko tjedana napustiti klub. Kao razlog navodi to da želi biti vođa i glavni čovjek u momčadi, što dolaskom Messija sigurno neće biti još neko vrijeme.

Međutim, Le Parisien piše kako PSG ne planira saslušati nikakve ponude za njega. Navodno su uvjereni da će ga nagovoriti da ostane.

Sasvim sigurno će mu morati obećati brda i doline kako bi ga uvjerili u to, a i morat će se onda on strpjeti dvije do tri godine kako bi bio vođa PSG-a jer na toliko bi Messi navodno trebao potpisati ugovor.

Kylian Mbappe

A takav scenarij teško je zamisliti kad je poznato da igrač silno želi u Real Madrid, koji će ga dočekati raširenih ruku.

Ekonomski problemi

Iako su nedavno Messi i Barcelona postigli dogovor o produžetku suradnje, do potpisa novog ugovora nije došlo zbog "ekonomskih i strukturalnih prepreka".

"Obje strane iskreno žale što je na kraju bilo nemoguće uskladiti želje igrača i kluba", objavila je Barcelona.

Messi je u Barcelonu stigao kao 13-godišnji dječak, za prvu je momčad debitirao 2004. godine te je u 778 nastupa postigao 672 pogotka u svim natjecanjima.