Sopićeva momčad danas odlazi u Schladming na pripreme, a trener Rijeke je najavio sezonu:

“Najviše me muči što ćemo imati barem sedam utakmica četvrtak – nedjelja, a ako Bog da to će biti 11 utakmica. Za to trebate imati igrački kadar, svatko od nas može imati mišljenje, ali znam što znači odigrati 11 utakmica od početka sedmog do kraja devetog mjeseca. Morat ćemo paziti se netko ozlijedi i pojačati širinu kadra.”