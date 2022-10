Nogometaš Manchester Cityja i francuske nogometne reprezentacije, Benjamin Mendy, već se mjesecima povlači po sudovima zbog optužbi za silovanje. Sredinom rujna, odbačena je jedna od osam optužbi za silovanje, a sada se cijeli slučaj nastavio na sudu u Chesteru. Sky Sports donosi nove detalje iz slučaja koji prati cijela Engleska, ali i nogometni svijet.

Britanski Sky je objavio transkript iskaza djevojke koja tvrdi da ju je navodno silovao Louis Saha Matturie, Mendyjev prijatelj. Iako to prvotno nije otkrila, djevojka je sudu rekla kako je nakon tog kobnog događaja spavala s još dvojicom muškaraca, a jedan od njih bio je Jack Grealish, zvijezda Cityja.

Djevojka se u Mendyjevoj kući našla nakon što se prvotno družila s nogometašima u VIP dijelu kluba China White u Manchesteru, a na after-party je otišla u društvu prijateljica. Tvrdi kako ju je Matturie silovao u automobilu nakon što su išli kupiti još alkohola.

Promjena priče

U svojem prvom iskazu ispričala je kako se nakon silovanja osjećala "prljavo i odvratno" te kako je "ostatak vremena provela sjedeći na kauču s prijateljicama i razgovarajući". Ipak, sada su procurili novi detalji, a djevojka je prešutjela nekoliko poprilično bizarnih detalja. Matturijeva odvjetnica, Lisa Wilding, upitala je djevojku je li to istina, na što je ona odgovorila: "Ne". Odvjetnica je ustvrdila da se djevojka u kuću vratila u 5:38, a da je kuću napustila oko deset sati. Sve je interesiralo što se događalo u tom periodu, a djevojka je otkrila kako je imala seks s drugim muškarcem poznatim samo kao "Ghost".

"Što ste radili nakon toga?", pitala je odvjetnica na što je djevojka poručila: "Sjedila sam na kauču s Jackom Grealishom. Znam što želite reći…", odgovorila je djevojka. "Sjećate li se da ste se ljubili s Grealishom u kuhinji, na kauču i u dnevnoj sobi?", pitala je odvjetnica, na što je djevojka odgovorila - potvrdno. "Jeste li imali seks s Grealishom te noći", prenosi Sky Sports pitanje odvjetnice.

"Da, potpuno sam sigurna da smo se seksali. Sigurna sam da jesmo", rekla je 24-godišnjakinja pa ispričala kako je otišla spavati u sobu na katu gdje se nalazio još jedan muškarac, ali ona nije znala o kome se radi. Kasnije je utvrđeno kako je bila riječ o Mendyju, s kojim djevojka nije spavala, a činjenicu da nije otkrila da je spavala s još dvojicom muškaraca nakon silovanja objasnila je ovako: "Seksualna aktivnost. Nisam željela da me se osuđuje, to ne izgleda dobro, zar ne?" Doznalo se i kako je djevojka odmah po izlasku iz kuće poslala SMS prijateljici.

"Ha, ha, ha. Spavala sam s Jackom Grealishom", pisalo je u njezinoj poruci, dok joj je prijateljica poručila da je ponosna na nju i upitala "je li bio dobar?". "Da, vrlo dobar. Ali, on ima djevojku", odgovorila je. Kasnije je tužitelj Timothy Gray upitao djevojku zašto te detalje nije otkrila policiji.

"To su ljudi mojih godina, privlače me. Nisam željela da me se osuđuje, ali seks s Maturrie nije bio dobrovoljan, bila sam silovana", rekla je djevojka. Mendy i dalje poriče sedam točaka optužnice za silovanje, jednu točku za pokušaj silovanja i jednu točku za seksualno zlostavljanje protiv šest mladih žena. Suđenje se nastavlja danas.