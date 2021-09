Velika euforija vlada u Splitu ovoga ljeta. Nakon što je Hajduk uspio zadržati Marka Livaju i doveo Filipa Krovinovića, sportski direktor Bijelih ovaj je tjedan dodatno razveselio navijače.

Na Poljud se vratio legendarni hrvatski golman i srebrni Vatreni Danijel Subašić, a nakon njega potpisao je povremeni hrvatski reprezentativac Dario Melnjak.

Za te poslove najzaslužniji je, uz predsjednika Lukšu Jakobušića sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius, kojega Splićani i svi navijači Bijelih jednostavno obožavaju.

'Niki' stigla poruka

Njihovu ljubav jako dobro dokazuje neobičan događaj iz jednos splitskog restorana u kojemu je Nikoličius jeo.

Nakon obroka on je zatražio račun i htio platiti, no na stol mu je došao samo papirić na kojemu je pisalo:

" Dopustite da vas počastimo. Hvala vam za sve. Who is next? SAMO HAJDUK".