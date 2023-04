''Prva match lopta! Svi u Split'', na taj su način na Dinamovim društvenim kanalima najavili derbi u kojem mogu osigurati naslov prvaka. Na slici je nekoilko zanimljivosti, trofej kojeg podiže osvajač hrvatskog prvenstva koji stoji na centru splitskog stadiona, avion koji nosi plavu poruku ''U Split po naslov'' te planinar koji se uspinje noseći plavi Dinamov barjak.

Derbi su i na sebi svojstven način najavili i Bad Blue Boysi putem svojeg Telegram kanala:

''IZAĐITE NA BALKONE…

U nedjelju imamo šansu osigurati naslov prvaka na stadionu najvećeg rivala.

Za ove bijednike dolje nema većeg poniženja od toga da nas gledaju kako slavimo u njihovoj kući. Idemo im posolit tu ranu još malo, da boli još više!

Hoćemo pobjedu i titulu već u nedjelju!

SVI U SPLIT!''

Iz Dinama su objavili kako je splitski klub ustupio točno 1463 ulaznice za prodaju Dinamovim navijačima po cijeni od 5 eura, a danas od 11 do 14 sati mogućnost kupnje imali su vlasnici godišnjih ulaznica, a od 14 do 19 sati danas, te sutra, u petak od 11 do 19 sati, ulaznice su u slobodnoj prodaji.

Nema sumnje u to kako će Plavi imati veliku podršku svojih navijača koji bi na kraju mogli doživjeti ono što navijači Hajduka nisu već 18 godina - proslavu naslova prvaka Hrvatske na Poljudu. Za to im je potreban minimalno neriješen rezultat.