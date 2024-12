Dinamu nisu išli na ruku rezultati šestog kola, pogledajte kolike su sada šanse Modrih za prolaz

Nakon kompletiranog šestog kola Lige prvaka, Dinamo je na 24. mjestu, zadnjem koje vodi u daljnju fazu natjecanja.

Ipak, Dinamo ima vrlo težak raspored do kraja. Čekaju ga Arsenal u Londonu i Milan doma i sad je jasno da će mu trebati barem jedna pobjeda za prolazak. Stuttgart je danas slavio protiv Young Boysa i došao do sedmog boda, a do kraja igraju s Slovanom i PSG-om. Simulacije analitičke X stranice Football meets data sada guraju Nijemce na 24. mjesto sa 70% šanse, ispod crte po njihovim simulacijama ostaju PSG i Dinamo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dinamo je sada, dva kola prije kraja, samo u 24% simulacija završio unutar 24 ekipe. U ovom kolu rezultati nisu išli na ruku Modrih i sada je jasno da vrlo vjerojatno niti 9 bodova neće biti dosta i Dinamo će morati jurnuti po pobjedu protiv dva europska velikana i 11 bodova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Bjelica branio Kulenovića, a posebno nahvalio rekovalescenta od ozljede

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa