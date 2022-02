Čini se kako priča s dolaskom Marcela Brozovića na Camp Nou ovoga ljeta ipak nije tek puka spekulacija. Mundo Deportivo u četvrtak donosi tajni plan Barcelone koji sadrži čak pet velikih transfera koja bi trebali obaviti već ovoga ljeta.

Dio te priče trebao bi biti i hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović i trebao bi stići bez odštete jer mu istječe ugovor s Interom, ali nije jedini. Ideja je da se napadu katalonskog diva priključi i ponajbolji napadač svijeta Erling Haaland, kojeg se ovoga ljeta može dobiti za 75 milijuna eura, a ove se zime već pojačali Ferranom Torresom, Adamom Traoreom i Pierre-Emerickom Aubameyangom.

Međutim, Mundo Deportivo piše kako Barcelona planira dovesti i Cesara Azpiliquetu i Noussaira Mazraouija, kojima istječu ugovori s Chelseajem i Ajaxom, a u nekim je kombinacijama i još jedan Chelseajev stoper, Andreas Christensen. Navodno su bacili oko i na Josea Luisa Gayu, lijevog beka i kapetana Valencije kojem ugovor istječe 2023. godine i ne bi trebao biti preskup. A ako ne uspiju s njim, alternative su im Nicolas Tagilafico, Marcos Alonso i Alejandro Grimaldo.

Dovode i Olma?

No, najzanimljivija bi mogla biti zbivanja oko mogućeg transfera Danija Olma. Nekadašnja zvijezda Dinama i bivši igrač Barcelonine La Masije, ponovo je u igri za povratak na Camp Nou. Prošloga je ljeta Barcelona nudila 75 milijuna eura za Olma, ali Leipzig je to odmah odbio, no sada bi priča mogla biti malo drugačija, s obzirom na to da Olmo ove sezone baš i nije u najboljoj formi.

Međutim, Olmo bi i dalje bio vrlo skupa akvizicija, a Barcelona navodno planira sve financije usmjeriti ka transferu Haalanda i plaće igrača koji bi došli bez odštete, poput Brozovića recimo. No, svakako bi bilo interesantno vidjeti da bivše Dinamove ikone, Brozović i Olmo budu predvodnici nove ere Barcelone.