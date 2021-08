Nakon teškog 0-3 poraza u prvoj utakmici posljednjeg, četvrtog pretkola Lige prvaka od Šerifa u Tiraspolu prije tjedan dana, u redovima hrvatskog prvaka Dinama svjesni su kako u uzvratu u srijedu u Maksimiru (21 sat) moraju odigrati savršenu utakmicu kako bi nadoknadili veliki zaostatak.

Trener Damir Krznar stoga je najavio kako će njegova momčad krenuti silovito i napadački od prve minute, ali ne smije zaboraviti niti na obranu u kojoj se mora igrati čvrsto i odgovorno.

"Najvažnije je da svi mi, bez obzira na poteškoće sa sastavom, vjerujemo da ova momčad ima snage, energije i znanja nadoknaditi zaostatak iz Tiraspola. Vjerujem da možemo doći do pozitivnog rezultata koji nas vodi u Ligu prvaka. U sportu je sve moguće, pogotovo u nogometu, dokazalo se to puno puta. Uostalom, i mi smo to dokazali u nedavnoj prošlosti i to je jedan od momenata na kojem gradimo optimizam", najavio je Krznar.



Zakazala obrana

Dinamov strateg svjestan je kako je u prvoj utakmici prvenstveno zakazala obrana.

"Možda će nekome zvučati malo čudno, ali osnovno je zatvoriti pristupe našem golu. To nam je bio problem u Tiraspolu. Bez obzira na sve, prva je zadaća ne primiti gol, ali pritom i otići u napad s igračem, dva viška. Moramo 'uzeti' dubinu i spriječiti ubitačnu Šerifovu kontru. Kad kažem da moramo voditi brigu o obrani, nemojte to pogrešno shvatiti kao 'bunker'. Mi moramo krenuti iznimno ofenzivno. Pokazat ćemo to i našim sastavom, ali pritom ne smijemo zanemariti fazu obrane. Mora biti ravnoteža između obrane i napada, ali jamčim da ćemo igrati napadački cijelu utakmicu", dodao je Krznar. Niti protiv Šerifa Krznar neće moći računati na sve igrače, ozlijeđeni su stoperi Lauritsen i Perić, a zbog ozljeda će kapetan Ademi i Jakić na početku utakmice biti na klupi.

Međutim, Krznar očekuje veliku podršku navijača i da bi uz njihovu pomoć mogao doći do čuda.

"Po najavama i prodaji ulaznica, zasta vjerujem da će stadion biti ispunjen. Optimisti smo, znamo da dinamovci stoje uz klub, da su čvrsto uz nas, željni uspjeha i lijepih utakmica u Zagrebu, da će doći u velikom broju, biti glasni, podržavati nas, a vjerujem da na njihovim krilima možemo do uspjeha".

Prijenos utakmice je na na drugom programu HTV-a od 20:50 sati.

Mogući sastav Dinama: Livaković - Theophile, Franjić, Moubandje - Ristovski, Majer, Mišić, Ivanušec, Oršić - Petković, Čop