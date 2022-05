Zagrebački Dinamo je na svojoj stranici Facebooka obilježio 110. obljetnicu otvaranja stadiona Maksimir, čija su vrata službeno otvorena davnog 5. svibnja 1912. godine.

"Modra nogometna pozornica već 110 godina", napisali su iz Dinama, ali sigurno se nisu nadali poplavi negativnih reakcija svojih navijača. U komentarima ispod objave velik je dio pristalica Dinama izrazilo veliko nezadovoljstvo zbog derutnog stanja stadiona, opasnosti od urušavanja i izostanka bilo kakvog rješenja.

Izdvojit ćemo neke od komentara.

"Sram vas sve bilo zbog ovakvog stadiona i u nedjelju ljudi opet vagaju hoće li ići na utakmicu zbog kiše. Sramite se svi".

"O, Bože; Koliko samo želim to novo lice Maksimira, taj novi stadion! Na njegovom travnjaku vidim moj ponosni Dinamo i Hrvatsku nogometnu reprezentaciju s pjesmom. Pun stadion nasmijanih i razdraganih lica. Nije to nestvarno, nije to nemoguće; Želim što prije da se osjećam ugodno kod kuće. Snovi moji i mašto moja. Domovino zemljo; Ostvari mi san".

Toliko je ružan, jadan, star….da ga jednostavno moraš obožavat".

"Pokrenite više nešto s HNS-om, vladom, ma s kim god treba da se to sruši i napravi novi. Jedna europska metropola ima ruševinu od stadiona, pa to je za plakanje. Zar Dinamo kao poznati klub euro-nogometa i reprezentacija koja je nogometna sila ne zaslužuju konačno to".

"110 godina najružnijeg stadiona u Hrvata".

"Svi navijači dinama su sentimentalno vezani za Maksimir ali činjenica je da se ta građevina se više ne može nazvati stadionom. Činjenica je da je vec davno trebalo napraviti novi Dinamov dom, moderan i europski kakav je i sam klub".

"Ruglo hrvatskog nogometa", "Ruglo na kraju grada", "Tuga i bol od stadiona", "Ruševina u srcu Hrvatske"...