Dinamo je u austrijskom Bad Radkersburgu odigrao prvu pripremnu utakmicu za novu sezonu u kojoj su sa 6-2 pobijedio CSKA 1948 iz Sofije. Plavi su poveli golom Kulenovića u 28. minuti, da bi Bugari preko Ivanova izjednačili u 39., što je bio i rezultat poluvremena. U nastavku je Dinamo do novog vodstva stigao u 51. kada pogađa Jakirović. Samo tri minute kasnije za 3-1 pogađa Rog, da bi u 72. za 4-1 autogol zabio Ivanović. Golovima Mikića u 77. i Horvata u 80. Plavi su stigli do 6-1, da bi CSKA u samoj završnici drugim golom ublažio poraz. Inače, u ovoj utakmici Dinamo je zaigrao u novim dresovima koje im od ove sezone proizvodi britanski Castore. Na pripremama u Austriji nogometaši Dinama će još igrati protiv Besiktasa 13. srpnja te protiv ukrajinskog Krivbasa 17. srpnja. Po povratku u Zagreb hrvatski prvak bi do starta prvenstva morao odigrati još utakmicu protiv Šahtara iz Donjecka.