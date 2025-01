Dinamo protiv Milana: Kluba slavne povijesti, a sadašnjosti u kojoj se trener i kapetan 'mlate'

Nogometaše Dinama večeras od 21 sat čeka ključna utakmica u Ligi prvaka. Na Maksimir dolazi mitski protivnik, Milan, jedan od najtrofejnijih klubova Europe. Sedam puta okitili su se naslovom prvaka Starog kontinenta, time su drugi najuspješniji klub u povijesti Lige prvaka, odmah iza nedodirljivih Kraljeva iz Madrida. Klub čije su boje branili neki od najvećih nogometaša svih vremena poput Van Bastena, Kake, Shevchenka, Baggia, Paola Maldinija, Cafua, Seedorfa, Rijkaarda, Gullita, Ronaldinha, ma nema kraja tom popisu...

Foto: Profimedia Baš kako je slučaj s Peleom, tako je i s njegovim sunarodnjacima Kakom i Ronaldinhom. Puno ime legende Milana je Ricardo Izecson dos Santos Leite, dok je Ronaldinho rođen kao Ronaldo de Assis Moreira. Njegov nadimak zapravo znači 'Mali Ronaldo'.

Klub je to bogate povijesti, ali ne tako sjajne sadašnjosti. Posljednji naslov prvaka Europe osvojili su još 2007. pod trenerskom palicom Don Carla Ancelottija i vođeni osvajačem Zlatne lopte te sezone, Kakom. Do posljednjeg Scudetta stigli su još 2022. pod Stefanom Piolijem u posljednjoj sezoni Zlatana Ibrahimovića, a trenutno su tek sedmoplasirana momčad Serie A. U Ligi prvaka forma im je puno bolja, nanizali su pet uzastopnih pobjeda nakon uvodna dva poraza od Leverkusena i Liverpoola, ali unatoč dome otkaz je dobio Paulo Fonseca.

Ostaje dojam kako je vodstvo Rossonera jedva dočekalo otpustiti portugalskog trenera zbog loših rezultata u prvenstvu, a na njegovo mjesto doveli su Sergia Conceicaa, također Portugalca koji je sedam godina vrlo uspješno vodio Porto. Dobio je Conceicao ugovor do lipnja ove godine, a sve će ovisiti o rezultatima, konkretno plasmanu u Ligu prvaka sljedeće sezone koji je praktički neophodan za financijsko funkcioniranje kluba. Upravo zato će i danas ići na pobjedu kako bi osigurali plasman među prvih osam i izbjegli doigravanje.

Dinamu s druge strane ni pobjeda nije dovoljna, već mu se moraju poklopiti i drugi rezultati. Modri praktički mogu igrati bez opterećenja i ići samo na pobjedu od samog početka, ali to ne znači da bi to i trebali napraviti. Kako je rekao trener Cannavaro: "Oni ti daju momčad da možeš igrati, a onda te napadnu sa svih strana". Milan želi da ga dinamo napadne i da otvori prilike za bijeg Rafaela Leaa, priključke napadu Thea Hernandeza te presingom i kontrama brzo dođe do prilika za pogodak. S brzancima koje imaju u Leau, Chukwuezeu i drugima, igra otvorenog garda bila bi ravna samoubojstvu. Za Dinamo je najbolje da smireno čeka svoje prilike, odnosno da koristi taktiku sličnu Milanovoj. Iako je Cannavaro više puta naglašavao kako želi igrati napadački nogomet, logika nalaže da napadati momčad objektivno jaču od sebe, nema smisla.

Atmosfera u momčadi Milana nije bajna, opjevan je već trenutak s utakmice protiv Parme na San Siru za vikend u kojem su se skoro potukli trener Conceicao i kapetan momčadi Davide Calabria. Navodno i dva najbolja igrača, Hernandez i Leao, nisu u najboljim odnosima s novim trenerom (a nisu bili ni sa starim) i zapravo je zanimljivo pogledati to s aspekta da se vodstvo kluba u trenutku kada je trebalo smiriti igrače i donijeti mir u svlačionicu, na klupu posjelo temperamentnog Portugalca. Momčad je definitivno uzdrmana i pitanje je hoće li ući u ovu utakmicu hladne glave i Dinamo tu može dočekati jednu ili dvije pogreške, ali ako ih dočeka, mora ih iskoristiti i unijeti još nervoze u ionako poljuljane igrače Rossonera,

Dinamo danas neće moći računati na Brunu Petkovića i Petra Sučića, što otprije znamo, te na Lukasa Kačavendu koji je suspendiran. Conceicau s druge strane nedostaju Emerson Royal, Florenzi, Loftus-Cheek, Thiaw te Calabria zbog kartona. Dojam je da Dinamu trebaju brza krila koja mogu držati i visok intenzitet presinga i tako dovoditi u prilike Kulenovića koji je zapravo jedini napadač kojeg Dinamo ima s obzirom na ozljedu Petkovića i činjenicu da Kanga nije prijavljen za Ligu prvaka.

Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL

Recept za pobjedu nad Milanom čini se jasan, strpljivo čekaj neku grešku ili slabiju povratnu loptu i napadni s čim više igrača, ali ni nemoj zaboraviti obranu. Egzekucija tog plana već je druga stvar. Ponavljamo, Milan je kvalitetom jača momčad od Dinama, to ne znači da ga se ne može iznenaditi. Dinamo je pokazao u posljednjih nekoliko godina da je kadar pobijediti kud i kamo jače momčadi, sjećamo se pobjeda nad Atalantom, Chelseajem, Tottenhamom... Šansa je možda danas i izraženija budući da Dinamu na klupi sjedi Talijan, svjetski prvak s Italijom, čovjek koji tamošnji nogomet poznaje bolje od svog džepa.

Modrima igra samo pobjeda, pobjeda do koje mogu doći, ako budu igrali mudro i staloženo. Milan je jak, Milan ima povijest na svojoj strani, ali Milan ima i svoje probleme. Sad je na Dinamu da ih najbolje iskoristi.

