Arbër Hoxha novi je igrač Dinama, potvrdio je zagrebački klub na društvenim mrežama.

Kosovski ofenzivac stigao je iz Slaven Belupa, potpisao ugovor i u srijedu se priključuje momčadi na pripremama u Rovinju.

“Iznimno mi je drago što sam postigao dogovor s Dinamom i postao novi igrač ovog velikog, najvećeg kluba u Hrvatskoj! Zahvaljujem bivšim suigračima i treneru na svim iskustvima, na svemu što su me naučili, no sada za mene kreće pravo dokazivanje u punom smislu te riječi. Dugo vremena je moja želja bila zaigrati za Dinamo, i čim sam čuo da postoji interes kluba za mene, ni trenutka nisam sumnjao u rasplet cijele priče, koji se na koncu i dogodio. Dat ću sve od sebe da opravdam povjerenje kluba i da skupa dođemo do brojnih uspjeha i trenutaka za pamćenje”, rekao je Hoxa nakon potpisa ugovora.

Dinamo je njegov transfer nagovijestio u utorak poslijepodne objavom na Instagramu u kojoj prikazao zastave u svlačionici, a u prvom planu je ona Kosova.

Sada je stigla i službena potvrda pa će se nakon Morena Živkovića i Frana Brodića još jedan novi igrač pridružiti ostatku momčadi Dinama na pripremama u Rovinju.

